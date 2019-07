Les retardataires vont avoir du mal à trouver un job d'été en Creuse

C'est un peu tard pour trouver un job d'été en Creuse. Il n'y a quasiment plus aucune offre dans le département pour les jeunes retardataires ... Mais il restent plusieurs pistes pour ceux qui ne veulent pas se tourner les pouces pendant les vacances.

Creuse, France

Avis aux retardataires qui cherchent un job d'été en Creuse : c'est mission quasi-impossible ! Les plus prévoyants s'y sont pris dès le mois de mars, et il ne reste quasiment plus aucune annonce en ce début juillet. D'autres possibilités sont quand même ouvertes à ceux qui voudraient occuper leur été.

A Guéret, au sein du bureau d'information jeunesse Aliso, Christelle Aufort est formelle : "Il ne reste plus grand chose en job étudiant. Ça va être du cas par cas, par exemple des désistements de dernière minutes."

Encore des recrutements dans certains secteurs d'activité

Quelques secteurs peuvent encore recruter : "Les agences d'aide à domicile sont toujours demandeuses, mais il faut avoir le permis et un véhicule. Les saisonniers pour la collecte des petits fruits, du côté de Boussac ou de Saint-Michel-de-Veisse s'ils n'ont pas anticipé leur main-d'oeuvre. Et puis les jobs de surveillance de plans d'eau, seulement si on a le brevet correspondant."

Alors histoire de ne pas passer l'été sans rien faire, Christelle Aufort a des conseils pour les retardataires : "On peut profiter de ces vacances pour passer le Bafa, ou le brevet de nageur-sauveteur, le BNSSA [brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique]." Les chantiers de jeunes, en France ou à l'étranger, sont aussi une bonne piste pour l'été. "On peut aussi chercher dans d'autres départements, limitrophes ou pas, faire jouer le réseau familial pour être accueilli le temps de son séjour", explique Christelle Aufort.

Des expériences toujours valorisées

Dernière piste pour se faire un peu d'expérience cet été : le secteur associatif. "On est très demandeur en Creuse, souligne Christelle Aufort. Il y a beaucoup de festivals qui ont besoin de petites mains, comme Check-In-Party. Et même à l'intérieur de Check-In-Party, des associations comme l'ANPAA [prévention en alcoologie et addictologie] sont à la recherche de bénévoles pour les aider pendant les festivals."

Même s'ils ne sont pas rémunérés, ces stages ou expériences de bénévolat sont toujours très valorisés dans un parcours et "ils enrichissent forcément le jeune", insiste Christelle Aufort.