Les retraités et les personnels de la santé et du social appelés à manifester ce mardi

Pour la huitième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les retraités seront dans la rue ce mardi, pour défendre leur pouvoir d'achat et réclamer des revalorisations de pensions. L'intersyndicale (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) les appelle à se mobiliser partout en France.

Des rassemblements dans tous les départements

Ces rassemblements dans tous les départements ont "pour but de lutter pour la revalorisation des pensions et augmenter le pouvoir d'achat des retraités", a indiqué Jean-Pierre Floret, du syndicat UCR-CGTM à l'AFP. Des manifestations sont notamment prévues en Auvergne, et en Dordogne.

Les syndicats veulent une annulation de la CSG pour toutes les retraites

Les retraités ont déjà obtenu un recul de la part du gouvernement, notamment avec l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites de moins de 2.000 euros, en décembre 2018. Une "colère qui ne passe pas", selon les neuf syndicats, qui exigent une annulation de la CSG "pour toutes les retraites".

Mardi, la CFDT, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, a manifesté de son côté dans plusieurs villes pour réclamer un rattrapage des pensions par rapport à l'inflation et à la hausse de la CSG.

La prise en charge des aînés en question

Autre objet de cette journée, la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Une "question importante pour les retraités", qui souhaitent une hausse du nombre de personnels en Ehpad et de personnels qualifiés à domicile.

Les syndicats hospitaliers, du social et de la santé appellent à rejoindre les manifs des retraités

Neuf organisations du secteur de la santé et du social appellent également à se joindre aux mobilisations des retraités. Parmi elles, les trois principaux syndicats de la fonction publique hospitalière : la CFDT, la CGT et FO appellent "à la mobilisation des salariés et des usagers".

Les syndicats SUD et CFE-CGC, ainsi que l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) et le collectif Inter-Urgences, à l'origine de la grève des urgences qui dure depuis six mois et touche 264 hôpitaux, appellent aussi à la mobilisation. "Les services d'urgence montrent la voie", affirment les neuf organisations dans un communiqué. Elles déplorent "un profond malaise" et "l'absence d'écoute du gouvernement".

Sont concernés notamment les personnels des maisons de retraites, qui manifesteront notamment en Gironde.