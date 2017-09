Les retraités appelés à manifester en Berry contre la hausse de la CSG

Dans l'Indre les trois organisations syndicales de retraités CGT, FSU et FO se joignent à l'appel national à manifester ce jeudi 28 septembre contre la politique du gouvernement.

Les dernières journées d'actions unitaires des retraités remontaient au Printemps. En pleine campagne présidentielle, la CGT retraites de l'Indre avait tenu un point presse pour dénoncer le gel des pensions. Six mois plus tard, neuf organisations syndicales dont la CGT, FO et FSU appellent à nouveau les retraités à descendre dans la rue pour "dire non à la hausse de la CSG" et "protester contre la politique du gouvernement".

Les syndicats ont prévu de se rassembler à 15h30 Place de la République ce jeudi à Châteauroux. Une pétition à l'adresse du Président de la République sera signée par les manifestants et la motion sera déposée en Préfecture.

Une revalorisation des pensions de 0.8% ?

Le gouvernement a annoncé une hausse de 0.8% des pensions de retraites à partir du 1er octobre. "Pour l'instant ce ne sont que des annonces, on attend de voir" déclare à France Bleu Berry Daniel Clémente de la FSU retraites de l'Indre. "Mais de toute façon ça ne comble pas tout ce qu'on a perdu depuis quatre ans".

Les complémentaires santé vont encore augmenter" (FSU retraites)

Les pensions de retraites n'ont pas augmentées depuis quasiment trois ans. "Mais il n'y a pas que ça, les complémentaires santé risquent encore d'augmenter en janvier prochain et il y a la baisse du nombre de contrats aidés, les retraités sont concernés, certains travaillent pour des associations ou font de l'aide aux handicapés".

Une hausse de la CSG qui ne passe pas

Le gouvernement a également prévu d'augmenter de 1.7% la CSG d'une grande majorité de retraités (plus de 60% de retraités sont concernés) pour financer la protection sociale. "C'est un sentiment d'injustice, on a perdu plus de 20% de pouvoir d'achat en une dizaine d'année" s'étouffe Jean-Claude Gustin de Force Ouvrière retraites.

"Dans l'Indre aujourd'hui je connais l'épouse d'un agriculteur dont la pension n'est que de 550 euros par mois (...) on passe pour des nantis alors qu'on est les boucs émissaires de cette politique". Le syndicat FO réclame une hausse des pensions pour atteindre l'équivalent du SMIC, soit 1.400 euros bruts par mois.