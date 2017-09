Les retraités appelés à manifester jeudi pour le maintien de leur pouvoir d'achat

A l'appel de neuf organisations syndicales, les retraités sont appelés à se mobiliser ce jeudi et à manifester pour leur pouvoir d'achat, et en particulier pour protester contre la hausse annoncée de la CSG.

La semaine sociale continue d'être difficile pour le gouvernement : après La France Insoumise samedi, puis les routiers lundi et mardi, c'est au tour des retraités de manifester ce jeudi. A la différence des deux précédentes mobilisations, celle-ci n'est pas liée à la réforme du droit du travail : les revendications des retraités portent avant tout sur le pouvoir d'achat.

Hausse de la CSG et gel des revalorisations

Neuf organisations syndicales (CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR, UNRPA et LSR) appellent les retraités à manifester plus particulièrement contre la hausse de la CSG. Cette cotisation, qui finance la protection sociale, va augmenter en 2018 pour compenser la suppression des cotisations chômage et maladie. Or la baisse des cotisations ne touche que les salariés, alors que la hausse de la CSG concernera aussi les retraités.

Plus exactement, 60% des retraités sont soumis au taux plein de la CSG (6,6% actuellement), le reste étant exonéré ou soumis à un taux réduit (3,8%). Et en parallèle, la revalorisation annuelle des pensions, qui est censée suivre l'évolution des prix, est gelée depuis 2013. "On a l'impression que les retraités sont la tête de Turc de monsieur Macron" selon François Thiery-Cherrier, secrétaire général de l'UCR-CGT.

Manifestations partout en France

Ce jeudi, de nombreux défilés sont donc organisés dans plusieurs villes de France :