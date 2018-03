Plusieurs rassemblements et manifestations sont prévus ce jeudi en Auvergne, à l'occasion d'une journée nationale d'actions pour dire non à la hausse de la CSG et réclamer une revalorisation des pensions de retraite. Autre mobilisation, celle des salariés des EHPAD.

Auvergne, France

L'appel unitaire est lancé par les syndicats CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires et les associations UNRPA et LSR. Une journée nationale d'actions qui intervient en pleine contestation sur les ordonnances de la réforme du code du travail. Les retraités seront dans la rue ce jeudi pour demander une augmentation de leurs pensions. Selon les organisations syndicales, la dernière revalorisation "significative" remonte à 2013, lorsque les pensions avaient été augmentées de 1,3%.

Autre motif de grogne, la hausse de la CSG. Le Contribution Sociale Généralisée, qui sert à financer la protection, va augmenter de 1,7 point, passant de 6,6% à 8,3%. Concrètement, cela représenterait une perte annuelle de :

204 euros pour une pension de 1000 euros par mois

306 euros pour une pension de 1500 euros par mois

408 euros pour une pension de 2000 euros par mois

Les syndicats ont décidé d'organiser des manifestations dans les préfectures auvergnates. A Clermont-Ferrand, un rassemblement est prévu à 14 heures sur la place de Jaude. Les manifestants se rendront ensuite de la préfecture au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Plus tôt dans la matinée (10h30), les retraités en colère de la Haute-Loire se réuniront devant la préfecture au Puy-en-Velay. A Moulins, les retraités et les salariés des Ehpad se regrouperont à partir de 15H30 place d'Allier. Enfin à Aurillac, le rendez-vous est fixé à 10 heures, place des Carmes.

Le mot d'ordre des retraités : non à la hausse de la CSG, oui à une revalorisation des pensions © Radio France - Olivier Vidal

Les salariés des Ehpad dans l'action

Par ailleurs, la problématique du grand âge s'est greffée sur le pouvoir d'achat des retraités. Les salariés des établissements d'hébergement pour personnes âgées et de l'aide à domicile, mais aussi des hôpitaux gériatriques, des unités de soins longue durée et des maisons de retraite non médicalisées sont appelés à des rassemblements et des débrayages pour dénoncer le manque d'effectifs, source de "maltraitance institutionnelle". 18 lieux d'actions ont déjà été recensés rien que dans le département du Puy-de-Dôme.