Les retraités berrichons manifestent à Paris pour leur pouvoir d'achat

Ce jeudi 2 décembre, neuf organisations syndicales appellent les retraités à manifester pour défendre leur pouvoir d'achat et réclamer une revalorisation de leur retraite. Des retraités du Berry seront du déplacement.

Au moins 300 euros de plus par mois c'est ce que réclament les retraités pour vivre dignement. Ils manifestent depuis plusieurs mois dans la rue. Cette fois c'est à Paris, ce jeudi 2 décembre, qu'ils ont prévu d'exprimer leur leur raz le bol. Il s'agit d'un mouvement à l'appel de neuf organisations syndicales. Il y aura des retraités berrichons notamment des délégations de Vierzon et Bourges.

Ils dénoncent une perte de 10 à 12% de leur pouvoir d'achat sur les sept dernières années. Ils réclament donc une revalorisation à part entière pour leur catégorie sociale. Une délégation d'une cinquantaine de personnes vont partir de Bourges en car ce jeudi matin. "La mobilisation est grosse parce que la colère est grosse" confie Sébastien Martineau, Secrétaire général de la CGT dans le Cher. Selon lui les promesses et engagements divers, comme dernièrement la prime sur l'inflation, ne suffisent pas. "Est-ce-que ça a réellement concerné les retraités?" interroge-t-il, avant de poursuivre : "Ça a concerné tout le monde". Or, selon lui depuis plusieurs années le pouvoir des retraités s'effrite. Le déficit a comblé est donc important. "On connaît tous quelqu'un autour de nous qui peine à finir les fins de mois. Vous avez des retraites qui sont maintenant en dessous du seuil de pauvreté pour des gens qui ont travaillé toute leur vie."

Les revendications des retraités font écho à l'enquête annuelle "Fractures françaises" de la Fondation Jean-Jaurès et de l'institut de sondage Ipsos. En 2021, la dernière enquête révèle qu'en tête des préoccupations, toutes tendances politiques confondues, on retrouve l'avenir du système social (santé, retraites) et en quatrième position les difficultés en termes de pouvoir d'achat.