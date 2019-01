Les retraités CGT du Pays basque se rappellent au bon souvenir des députés

Anglet, France

C'est la période des voeux. Ce lundi matin, quelque 80 retraités sont donc allés présenter les leurs à la députée de la V° circonscription des Pyrénées Atlantiques. Un rassemblement à l'appel de la CGT retraités qui souhaite ne pas baisser les bras et a formulé ses voeux comme une piqûre de rappel : annulation de la hausse de la CSG, revalorisation immédiate des pensions et leur indexation sur les salaires, maintien des pensions de reversions, et prise en charge de l'autonomie à 100% par la sécurité sociale. Sans omettre une ferme opposition à la réforme des retraites.

Beaucoup de retraités pensent qu'ils gênent, qu'ils sont de trop dans la société

"Les mesurettes n'améliorent pas nos retraites" s'insurge Pierre Etchegoyen, retraité CGT Dassault qui explique qu'une augmentation des pensions de 0,3% ne pèse rien face à une inflation à 1,7% Copier

Florence Lasserre-David, la députée de la majorité présidentielle, s'est entretenue pendant plus d'une demi-heure avec 4 représentants syndicaux. Vendredi matin, ils iront interpeller un autre député basque : Vincent Bru, député de la VI° circonscription des Pyrénées Atlantiques, à sa permanence de Biarritz.

La CGT organisera par ailleurs un débat sur la réforme des retraites , le 15 janvier dans l'après-midi, à l'Union locale à Bayonne. Et une journée de mobilisation nationale le 31 janvier est en préparation.