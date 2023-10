Les retraites complémentaires revalorisées de 4,9% à partir du 1er novembre, après un accord dans la nuit

Les retraites complémentaires pour ceux qui ont travaillé dans le privé seront revalorisées de 4,9% à compter du 1er novembre. Une hausse qui correspond au niveau de l'inflation. Un accord a été trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi entre les huit organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco qui verse chaque année près de 90 milliards d'euros à 13 millions de retraités.

Plusieurs organisations dont la CFDT et le Medef ont jugé l'accord "équilibré". La date butoir pour signer cet accord est fixée à mercredi prochain. Il sera effectif pour les quatre prochaines années.

Cet accord acte la fin du malus, une décote temporaire de 10% qui s'appliquait depuis 2019 pour encourager les salariés à travailler plus longtemps, même avec une retraite à taux plein.

"On résiste tous, on refuse de signer un chèque au gouvernement"

Organisations syndicales et patronales refusent en revanche en bloc une éventuelle contribution au régime général, comme le réclame le gouvernement, qui voudrait ponctionner 1 à 3 milliards d’euros par an à l’Agirc-Arrco, notamment pour revaloriser les petites pensions.

Mais d'après les partenaires sociaux, une telle ponction mettrait en péril l'Agirc-Arrco, et ses capacités à augmenter les pensions à l'avenir. "On résiste tous. On refuse de signer un chèque au gouvernement", a résumé Christelle Thieffinne (CFE-CGC). Mais le gouvernement envisage de passer en force pour récupérer cet argent par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale.