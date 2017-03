Les retraités de l'Yonne appelés à manifester jeudi à Auxerre

Les retraités manifesteront dans la rue contre la baisse du pouvoir d'achat et pour de meilleurs soins à l'appel de 9 organisations syndicales et associatives.

En France le niveau moyen des pensions est de 1.250 € par mois (selon les chiffres du Conseil d'Orientation des retraites de 2014, qui comprend toutes les pensions). On compte plus de 13 millions de retraités. Il faut dire que les pensions n'ont pas augmenté depuis 2013 et même s'il y a peu d'inflation, les retraités ont le sentiment d'avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. En France, 20% des séniors ont déjà renoncé à se rendre chez le médecin pour raisons financières.

"Je devrais aller chez le médecin mais je n'y vais pas faute de moyens" - Josie

Avec 1.200 euros par mois de pension, Josie est dans la moyenne de ce que touchent les retraités et pourtant elle estime que son pouvoir d'achat est très mauvais:" le coût de la vie augmente de plus en plus. Je devrais aller chez le docteur mais je n'y vais pas, il faut avancer de l'argent"

"Je suis à la retraite mais je suis obligé de travailler encore pour m'en sortir."

Renaud Candelier a recueilli d'autres témoignages de retraités dans les rues de Sens: " je suis à la retraite et je suis obligé de travailler encore. Avec 1 200 euros ,il ne faut pas s'égarer. On sort moins, on mange moins ."

Dans l'Yonne, 2 rassemblements sont prévus à Auxerre jeudi : à 14h30 place cadet Roussel et à 16h devant la préfecture.