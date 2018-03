Yonne, France

Non à la hausse de la CSG ! Non à la baisse des pensions!

Les retraités protestent ce jeudi contre la hausse de la CSG . Depuis le 1er janvier , elle a augmenté de 1,7 points. Cela représente une hausse de 25% pour la plupart des retraités.

Le gouvernement a tenté de rassurer les plus modestes en expliquant que la hausse de cette cotisation devrait être compensée par la suppression de la taxe d'habitation.

En septembre 2017, plus de 300 retraités s'étaient mobilisés à Auxerre contre l'augmentation de la CSG

Mais en attendant c'est leur pouvoir d'achat qui en pâtit.

Avec mon épouse on va perdre 700 euros par an

L'exemple de Bernard qui habite Michery. Âgé de 67 ans ce retraité de la poste touche une pension de 1600 euros. Il manifeste cet après midi à Auxerre . "Avec mon épouse, sur une année on va perdre environ 700 euros. On va devoir réduire nos loisirs pour faire des économies. Qu'on considère les retraités comme des nantis quand ils gagnent 1200 ou 1300 euros, ça passe difficilement."

Le discours est sensiblement le même en ce qui concerne Martine. Ex-infirmière à l’hôpital d'Auxerre, elle et son mari retraité de l'enseignement touchent à eux deux un peu plus de 2000 euros par mois. Avec cette hausse de la CSG, ils perdent 34 euros par mois, 408 euros par an. Martine s'attend donc a des fin de mois difficiles d'autant plus que comme de nombreux parents elle aide parfois financièrement ses enfants.

Nos enfants ont de petits salaires, ils ont encore besoin qu'on les aide financièrement

"Nous avons deux grands enfants, qui ont une trentaine d'années. Ils n'ont pas forcément un travail très régulier. Donc de petits salaires. Alors des fois ils ont des surprises; des dents à réparer, un problème de voiture et donc on est obligé de les aider."

Les syndicats appellent les retraités à se rassembler à 14h30 place Cadet Roussel à Auxerre . La manifestation se dirigera ensuite vers la préfecture.

Une autre manifestation partira à 15h du marché de l'arquebuse à Auxerre. Elle concerne les salariés des établissements pour personnes âgées. Ils réclament de meilleures conditions de travail et davantage de moyens humains et financiers pour s'occuper dignement des résidents.