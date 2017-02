Les retraités de plus en plus nombreux à pousser la porte du Crédit Municipal à Limoges

A Limoges l'agence du Crédit Municipal l'affirme : La crise est toujours là. Pour preuve son activité reste très soutenue puisque ce sont encore 400 nouveaux clients qui sont venus en 2016 demander un prêt sur gage. Toutes les couches sociales sont désormais concernées et surtout les retraités.

"L'an dernier on a vu arriver une nouvelle clientèle : les retraités" voilà le constat dressé par Jean Paul Souille, le responsable de l'agence du Crédit municipal à Limoges et pour lui l'établissement est plus que jamais un service d'utilité publique.

" Les retraités ont honte de pousser notre porte, ils sont totalement déboussolés car ils ont travaillé toute leur vie et pourtant ils se retrouvent dans une situation de très grande précarité" explique le responsable de l'agence "on est obligé de les rassurer et de leur dire qu'on est là pour aider toute la population" ajoute t-il.

"On nous dépose de plus en plus des objets de petite valeur", Jean-Paul Souille

Si ce sont essentiellement des bijoux qui sont déposés ici contre de l'argent, il y a aussi un phénomène qui s'amplifie, ce sont les prêts sur gage qui concernent des biens de moindre valeur " On nous dépose de plus en plus des objets d'une valeur de 20 euros comme du petit électro-ménager" explique Jean-Paul Souille. En 2016, le Crédit municipal de Limoges a même accordé 88 prêts sur gage inférieurs à 20 euros. " Nous avons le sentiment d'être l'ultime recours pour tous ces gens dans le besoin "conclut t-il et pour lui c'est aussi parce que les banques accordent de moins en moins facilement de prêts qu'on en arrive à cette situation. Mais il tient à préciser que les gens restent propriétaires de leurs biens puisque seuls 5 à 7% des objets déposés sont vendus aux enchères.

Le Crédit municipal de la rue des Tanneries à Limoges est la seule agence de tout le territoire Limousin