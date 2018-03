Les retraités manifestent ce jeudi contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Plusieurs rassemblements sont prévus dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Le personnel des Ehpad défileront aussi pour "plus de moyens humains".

Marseille, France

Plusieurs rassemblements sont prévus ce jeudi dans les Bouches-du-Rhône et le Var à l'appel d'une intersyndical ( CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires et les associations UNRPA, LSR) pour une augmentation des pensions de retraites et contre la hausse de la CSG. Les salariés des Ehpad manifestent également pour dénoncer le manque d'effectifs qui provoque "une maltraitance institutionnelle" selon les syndicats.

Une baisse des revenus pour 9 millions de retraités

La Contribution Sociale Généralisée (CSG) va augmenter de 1,7% soit une baisse de revenus de 20 à 30 euros par mois pour 9 millions de retraités. Sur le pouvoir d'achat des retraités s'est greffée la problématique du grand âge: salariés des établissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) et de l'aide à domicile, mais aussi des hôpitaux gériatriques, des unités de soins longue durée et des maisons de retraite non médicalisées sont appelés à des rassemblements et des débrayages.

Un mouvement qui s'annonce suivi

La CGT insiste sur "la colère des personnels, de retraités, des familles de résidents des Ehpad face au manque cruel de moyens et les conséquences sur la prise en charge de nos aînés". Des débrayages sont prévus dans les établissements et les syndicats prévoient avant la grève dans la fonction publique le 22 mars, un mouvement "très suivi" ce jeudi.

"Certains seront gagnants et assez vite" (Emmanuel Macron)

Lors d'un déplacement ce mercredi à Tours, Emmanuel Macron a indiqué que "pour 40% des retraités, la CSG n'a pas été augmentée". "Certains me disent je touche moins de 1200 euros et vous m'avez augmenté", a-t-il poursuivi, "mais c'est parce qu'ils ont d'autres revenus, ils sont propriétaires". Il a souligné en outre qu'avec la baisse de la taxe d'habitation, "certains seront gagnants, et assez vite".

Plusieurs rassemblements

A Marseille, deux rassemblements avec des salariés des Ehpad devant la mairie et avec les retraités sous l'ombrière du Vieux-Port est prévu à 10h30. Un autre rassemblement à l'appel des retraités CFDT est également prévu devant l'Ehpad "République-Dame" à Marseille avant un départ à 10h30 vers la préfecture. Dans le Var, c'est à Toulon à 10 H place de la Liberté qu'une manifestation est prévue. A Fos-sur-Mer, manifestation à 10h sur le parking des Arènes.