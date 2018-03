Corse, France

Une centaine de personnes a manifesté, ce jeudi 15 mars, devant les grilles de la préfecture de la Haute-Corse, à Bastia, dans le cadre d'une journée d'action nationale pour les EHPAD, les ADMR et pour les retraités. Une journée organisée à l'initiative de plusieurs syndicats : CGT, FO, UNSA et l'association nationale des retraités. Ces derniers protestent contre l'augmentation de la CSG (contribution sociale généralisée) d'1,7 point pour les pensions de plus de 1.289 euros par mois.

"On a peur pour nos retraites, confie l'un d'entre eux. Déjà, il y a l'augmentation de la CSG qui nous inquiète énormément. Cela n'a pas été compensé. Malgré ce que dit le gouvernement, il n'y a pas que les personnes qui ont une bonne retraite qui sont touchées. Par exemple, si vous percevez 1.200 euros de pension, vous voyez votre CSG augmenter d'1,7%. Et si votre épouse ne perçoit que 800 euros de retraite, elle aura la même augmentation, puisque le calcul se base sur le salaire imposable."

Témoignages de retraités qui manifestaient devant la préfecture de Bastia Copier

Par ailleurs, les retraités demandent pour la Corse une augmentation de 200 euros par mois. Une délégation a pu être reçue en préfecture. Le représentant de l'Etat a dit prendre acte de leurs revendications.

Manifestation commune à Bastia pour les retraités et les aides à domicile. © Radio France - France Bleu RCFM - Pierre-Louis Sardi

Autre manifestation : celle des aides à domicile. Ces travailleurs sociaux jugent leur profession sinistrée, avec 41% de salariés non qualifiés, 80% de temps partiels, un salaire moyen de 972 euros bruts par mois. Dans cette branche, l'âge moyen du salariés déclarés inaptes au travail est de 49,5 ans. Un taux supérieur à celui du secteur du bâtiment.

Les aides à domicile, essentielles pour les personnes âgées, les malades ou les handicapés, attendent désormais des conditions de travail et des salaires décents, face à l'arrivée des investisseurs privés dans les structures qui les emploient. "Nous, on ne veut pas être rachetés par des entrepreneurs de l'immobilier ou autre, peste Sandrine Mazeau, déléguée CGT à l'ADMR de la Haute-Corse. Je ne comprends pas ce phénomène. Il faut savoir qu'en l'espace de deux ans, 170 structures d'aides à domicile ont été rayées de la carte. Et personne, en particulier dans la classe politique, ne s'en est ému."