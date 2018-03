Le Mans, France

Ils étaient environ 600 rassemblées devant la préfecture du Mans, 3.000 selon les syndicats. Les retraités sont descendues nombreux dans les rues du Mans pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat suite à la hausse d'1,7 point de la CSG entrée en vigueur en janvier dernier. Si le gouvernement avait assuré que les pensions en-dessous de 1.200 euros par mois ne seraient pas impactées, certains ont eu la surprise de découvrir qu'ils l'étaient malgré des retraites s'élevant à 600 ou 1.000 euros.

"Le calcul se fait sur le foyer fiscal de référence, explique Micheline. Je n'ai que 600 euros par mois, mais comme mon mari a une bonne retraite, on perd 50 euros par an". Pour d'autres comme Denise, joindre les deux bouts est encore plus compliqué : "je suis veuve et ma retraite est passée de 1.300 à 1.200 euros". Cette année, elle va donc réduire ses dépenses sur l'alimentation et l'habillement.

Les salariés des EHPAD en grève

Les syndicats ont également appelé à la grève dans les EHPAD. Une cinquantaine de salariés a rejoint le cortège des retraités devant la permanence du député Damien Pichereau, de La République En Marche, pour réclamer plus de moyens et de personnel.

Les manifestants se sont rassemblés devant la permanence du député LREM, qui ne les a pas rencontré puisqu'il est à l'Assemblée Nationale © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Nos anciens nous disent de plus en plus qu'on ne prend pas assez de temps avec eux", explique Odile, aide-soignante depuis 27 ans. Avec des journées de travail de 10 heures, difficile aussi de tenir le coup sur le long terme. Alicia, qui travaille en EHPAD depuis 5 ans, a déjà songé à changer de voie : "Le public avec lequel on travaille en EHPAD est très intéressant, mais il y a un manque de moyens, de temps et de financement".