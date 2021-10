Les retraités manifestent partout en France pour demander une revalorisation des pensions

Plus de 100 manifestants ont défilé dans les rues bayonnaises.

Les retraités ont manifesté dans plusieurs villes de France ce vendredi pour demander une revalorisation de leurs pensions de retraite, face à l'augmentation du coût de la vie. C'est la dixième journée de mobilisation, 164 initiatives étaient prévues dans tout le pays à l'appel d'un collectif de neuf syndicats (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires) et associations (FGR-FP, LSR, Ensemble et solidaires) de retraités.

"C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches", pouvait-on lire sur une pancarte arborée dans le rassemblement parisien qui a rassemblé 300 personnes aux abords du ministère de l'Economie à Paris. Ils dénoncent un pouvoir d'achat en chute libre, notamment à cause de l'inflation qui a encore accéléré en septembre, à +2,1% sur un an, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Insee. "Ça impacte notre santé aussi bien que notre quotidien", confie Andrée, 71 ans, retraitée de la fonction publique territoriale. "J'achète des légumes et des fruits à l'unité maintenant plutôt qu'en quantité", affirme la septuagénaire.

164 initiatives partout en France

200 manifestants ont défilé dans les rues de Perpignan, dont Charles qui constate au micro de France Bleu Roussillon que "petit à petit, on nous grignote ce qu'on a, mais viendra un moment où il n'y aura plus rien à grignoter." Ils étaient également 300 à Quimper et Bourges.

Des rassemblements ont également rassemblé des dizaines de retraités à Mont-de-Marsan, Bayonne, Laval, Périgueux, Limoges, Tulle et Guéret selon nos confrères les journalistes de France Bleu présents sur place.