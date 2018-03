Plusieurs centaines de retraités ont répondu ce jeudi matin à Chambéry et Albertville à l'appel national à manifester de neuf syndicats. Au cœur de la mobilisation: le prélèvement de la CSG sur les retraites en hausse de 1,7 points depuis le début de cette année.

Chambéry, France

Ils avaient entendu que le hausse de la CSG ne toucherait pas les retraites inférieures à 1200 euros par mois. Or ils perçoivent 800 voire 1000 euros de retraite mensuelle et ont constaté en bas de leur relevé 16 euros de moins pour l'un, 30 euros pour l'autre depuis le début de l'année.

"Après 30 ans de travail, voir ma petite retraite passer de 830 à 810 euros, ça n'est pas normal", témoigne une manifestante. "Il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale et on va prendre sur les petites retraites, on marche sur la tête", témoigne une autre.

La hausse de la CSG a mobilisé de nombreux retraités © Radio France - Bleuette Dupin

Le secrétaire FO en Savoie Pierre Didio explique que le calcul se fait sur le foyer fiscal, pas sur le montant de la pension de retraite. Deux époux retraités qui perçoivent 800 euros chacun dépassent le seuil de 1200 euros et sont donc touchés par la hausse de la CSG.

D'autres rassemblement se déroulent ce jeudi en Pays de Savoie, à Annecy à 14h.