"Les retraites sont trop petites, on ne peut plus faire face" Marcelle retraitée à la Talaudière

Marcelle Riffard est retraitée depuis 9 ans. Elle habite à la Talaudière avec un de ses fils à charge. Elle touche 1 000 euros de retraite et 500 euros de la pension de réversion de son mari. La moitié de ses revenus passe dans son loyer et les charges.

La Talaudière, France

A 69 ans, Marcelle Riffard habite dans un logement social à la Talaudière. Elle est à la retraite depuis 9 ans après une carrière de femme de ménage et de garde d'enfants. Elle touche 1 000 de retraite et 500 euros de la pension de réversion de son mari chaque mois. Pour cette retraitée, qui a un enfant à charge, ce n'est pas toujours facile financièrement. La moitié de ses revenus passe dans le loyer et les charges. Il y a un an, elle a décidé d'arrêter sa mutuelle : "Maintenant que je vieillis, ça me coûtait trop cher, c'était 90 euros par mois. Je ne pouvais plus payer. Ça me fait autre chose pour acheter des courses." Impossible pour cette retraitée de s'offrir des petits plaisirs simples du quotidien comme aller chez le coiffeur, l'esthéticienne et encore moins d'aller au restaurant.

Il faut diminuer les taxes d'électricité. Pour deux mois, ça me coûte 300 euros, l'hiver. J'arrête le chauffage très vite, je suis obligée sinon je suis pris à la gorge.

Pour Marcelle, il y a trop d'inégalités en France. Si la priorité c'est bien d'augmenter les retraites et le SMIC, il faut surtout pour cette retraitée taxer les grands patrons : "Alors les gens d'en haut on leur fait pas payer d'impôt parce qu'on a peur qu'ils quittent la France. Moi je trouve que ces gens devraient payer quand même. Amazon, Google, Total, moi je voudrais que Monsieur Macron les fasse payer."

Pour Marcelle, retraitée de 69 ans, c'est devenu très compliqué d'offrir des cadeaux de Noël à ses 4 petits enfants © Radio France - Romane Porcon

