Les retraités toujours mobilisés un peu partout en France pour réclamer une augmentation des pensions

Les retraités toujours mobilisés pour "l'augmentation des pensions". Des dizaines de rassemblements ont eu lieu à travers la France ce mardi à l'appel de neuf organisations comme à Auxerre, Périgueux, Laval, Guéret, Reims, Besançon, Clermont-Ferrand, Annecy ou encore Belfort ou bien sont en cours comme à Paris.

Alors qu'elles ont déjà obtenu un recul du gouvernement sur la CSG - réduite pour certains retraités - et la réindexation des pensions de moins de 2.000 euros sur l'inflation prévue dans le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020, leur revendication reste la même : une augmentation de toutes les retraites, avec notamment la réindexation de l'ensemble des pensions sur l'inflation et la suppression pure et simple de la hausse de la CSG.

Autre objet de cette journée, la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Les organisations souhaitent une hausse du nombre de personnels en Ehpad et de personnels qualifiés à domicile comme dans les Landes.

Suite du mouvement décidée le 21 novembre

Un "point de situation" est programmé le 21 novembre dans la capitale avec des délégations venues de tous les départements, pour réfléchir à la suite du mouvement alors que cette journée est la huitième depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017.

Jeudi, la CFDT avait organisé seule des manifestations dans plusieurs villes pour réclamer un rattrapage des pensions par rapport à l'inflation et à la hausse de la CSG.

Les syndicats hospitaliers, du social et de la santé ont rejoint certaines manifs des retraités

Certaines manifestations de retraités ont vu leur cortège gonflé par d'autres professions en colère.

Neuf organisations du secteur de la santé et du social appelaient à se joindre aux mobilisations des retraités. Tout comme les syndicats SUD et CFE-CGC, ainsi que l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) et le collectif Inter-Urgences, à l'origine de la grève des urgences qui dure depuis six mois et touche 264 hôpitaux.

Sans oublier les personnels des maisons de retraites comme en Gironde, mais aussi les auxiliaires de vie en Île-de-France et dans le Tarn.