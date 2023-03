Les révisions des épreuves de spécialité du bac n'ont pas été perturbées par la réforme des retraites à Vesoul

Les épreuves de spécialité du baccalauréat commencent lundi prochain dans un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. "On a eu quelques professeurs absents quelques fois ces dernières semaines et quelques heures de cours qui ont sauté mais on a toujours pu avancer. On a toujours eu du travail à faire à la maison et en terminale on est assez autonome. Même si le prof n'était pas là, on pouvait réviser de notre côté", explique Lucas, lycée de terminale au lycée des Haberges à Vesoul.

"Anticiper et bien se préparer"

Ces derniers mois, les élèves de terminale ont révisé de manière un peu plus intensive avant ces premières épreuves du bac . "Avec les professeurs, nos temps de spécialité étaient consacrés aux révisions. C'était vraiment consacré à cela et c'était rassurant de pouvoir bien se préparer", complète Léonie. "L'impact des professeurs absents est au niveau présentiel mais le travail à la maison a pu se faire", renchérit Lucas. "Moi je n'ai pas été impacté. On a eu le temps de finir le programme dans mes deux spécialités", ajoute Paul.

Chaque élève de terminale a choisi deux spécialités pour ces épreuves du bac, chacune coefficient 16 et qui compte pour un tiers de la note finale (hors contrôle-continu). "Moi j'ai anticipé, je leur ai envoyé mes cours lorsque je n'étais pas là", explique Didier Roux, professeur d'histoire/géo au lycée des Haberges à Vesoul. "Il n'y a pas eu d'impact pour eux. Je les ai rassurés, le programme est terminé. La seule limite c'est que je ne peux pas passer le bac à leur place. Mais ils sont prêts, tout va bien se passer", sourit le professeur.

De son côté, la proviseur du lycée se veut rassurante. "On avait réfléchi à ces temps de révision, de travail. Nous, nous avons souhaité maintenir les cours puisque les élèves souhaitent réviser au maximum avec leurs professeurs et camarades, ça les rassurent et les stimulent. On a eu une bonne préparation et une bonne anticipation", poursuit Aurélie Guillot.

"Ces épreuves sont préparées de longue haleine, depuis deux ans maintenant. Les professeurs reviennent sur les notions, consolident les méthodologies car on prépare les élèves aussi pour le supérieur ", conclut Aurélie Guillot. Mais avant de se projeter, les élèves de terminale doivent non seulement plancher sur ces épreuves de spécialité à partir de lundi prochain. Puis viendra la philosophie en juin et le grand oral.