Les Rillettes gorronnaises investissent 1,7 million d'euros pour se développer hors de la Mayenne

Les Rillettes gorronnaises vont pousser les murs en 2023. L'entreprise familiale qui produit 1 300 tonnes de saucisses et de charcuteries par an investit 1,7 million d'euros pour se doter de nouvelles machines et d'une salle de cuisson supplémentaire, ce qui va permettre de développer la gamme de produits. Une nécessité pour Jean-Rémy Cousin.

"Il faut diversifier, explique le président-fondateur des Gorronnaises. On se rend compte qu'aujourd'hui, le métier de charcutier de base, ce n'est pas que du pâté et des rillettes. Il faut aller un peu plus loin. On fabrique par exemple des plats cuisinés. Demain, je pense qu'on pourra faire un boudin noir aux pommes ou une choucroute avec tous nos produits qu'on l'on fabrique déjà."

Avec un agrandissement de 500 m² et de nouveaux produits, les Gorronnaises vont tenter d'aller conquérir des marchés supplémentaires. "On est très ancré en Mayenne mais on se doit aussi d'aller voir chez nos confrères, donc d'aller un petit peu en Sarthe, dans l'Orne, en Ille-et-Vilaine et dans la Manche notamment", détaille Henry Cousin, le directeur général de l'entreprise qui emploie 40 salariés pour produire 800 tonnes de saucisses et 500 tonnes de rillettes, pâtés et autres charcuteries par an.

Les dirigeants des Gorronnaises espèrent que les travaux seront terminés pour le lancement de la saison des saucisses en mai. Plusieurs recrutements sont prévus cette année, notamment deux commerciaux.