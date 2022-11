Les risques de coupures d'électricité en cas d'alerte rouge sont possibles en janvier à Nice

C'est quoi ECOWATT et on fait quoi en cas d'alerte? le délégué RTE de Méditerranée, Gilles Odone sur France Bleu Azur précise les modalités du système ECOWATT : "l_e but est d'informer sur l'état de santé du système électrique avec des alertes jaune, orange ou rouge comme pour la météo. On réalise une estimation de la consommation : on peut prévoir deux à trois jours à l'avance quel sera le risque et donc on peut alerter les habitants._ _Les horaires de coupures si elles sont nécessaires se feront entre 8h et 13h et après 20 h. _Il faudra faire attention. Dès que l'alerte passe en orange, on recommande de baisser le chauffage et le couper dans les pièces non occupées.

coupures possibles en janvier

"Pour l'instant en novembre et décembre : on ne devrait pas connaitre de difficultés mais en janvier on verra si le système tient ou pas. Il pourra y avoir des coupures en tout début d'année 2023. Nos inquiétudes sont pour janvier : on pourrait avoir un manque de production ici comme ailleurs en région. Pour les Alpes Maritimes, il n' y a pas de différence avec le reste de la région sur les niveaux de consommation.

Les collectivités vont limiter le chauffage

Les collectivités comme la Métropole de Nice ont signé un contrat d'engagement pour veiller à la consommation réduite et économique d'énergie cet hiver, avec toujours le but de bien assurer le chauffage pour tous.