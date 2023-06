Les riverains de l'entreprise PFC à Vaiges appelés à signaler les mauvaises odeurs qui viennent du site

L'entreprise PFC qui produit notamment de la nourriture pour chiens, chats et poissons à Vaiges et qui est décriée pour les odeurs nauséabondes qui se dégagent du site a lancé ce mardi 13 juin un observatoire des odeurs lors d'une réunion à Saint-Georges-le-Fléchard.

ⓘ Publicité

L'idée est d'appeler des habitants à signaler les relents via un site internet créé par Egis, une société spécialisée payée par PFC et recommandée par la préfecture de la Mayenne. "L'objectif, c'est de former des riverains sur la base du volontariat, explique Julian Seguin, chef de projet air santé odeur à Egis, donc eux vont nous aider à renseigner, à signaler des odeurs lorsqu'ils en perçoivent au niveau de leur habitation et nous, on fera un lien avec la météo, avec la production de l'usine et donc on fera en fait un lien de cause à effet."

L'étude va durer un an. Elle doit aider l'entreprise à adapter son usine pour éviter les nuisances olfactives. Bertrand Bouflet, le président de l’association de sauvegarde de la vallée de la Vaige et de l’Ouette ne sait pas encore s'il va y participer. "On se méfie toujours. Cela fait trois ans que les choses sont ce qu'elles sont, même s'il y a eu des améliorations. Je ne suis pas certain qu'une étude qui va durer un an permettra de trouver les solutions parce que ce qu'on demande, ce sont des solutions."

La vingtaine d'adhérents de l'association de sauvegarde de la vallée de la Vaige et de l’Ouette va se réunir dans les prochains jours pour trancher sur sa participation ou non au projet. Quatre riverains ont été formés ce mardi soir pour prendre part à l'observatoire des odeurs.