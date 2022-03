Les robes de mariée à double emploi de Christelle Vasseur exposées au salon Made in France à Bordeaux

Il y a 12 ans, Christelle Vasseur a lancé son atelier de confection de robes de mariée à Podensac. Mais depuis un mois et demi, elle a ouvert une boutique à Bordeaux, à la recherche de plus de visibilité. Elle sera présente au Salon Made in France à Bordeaux en partenariat avec les Assises du produire en France. Plusieurs émissions spéciales auront lieu sur France Bleu Gironde à l'occasion.

En plus de ses robes, elle propose une gamme de prêt-à-porter confectionné dans les mêmes matières luxueuses. Tous les tissus viennent de France : dentelle de Calais, soie de Lyon. Christelle Vasseur travaille seule et est la seule créatrice de robes de mariée certifiée origine France Garantie depuis 2019, selon elle.

Démocratiser les matières considérées comme luxueuse

La phrase que Christelle Vasseur répète tout le temps est : "De belles matières, ça doit se porter le plus souvent possible". La particularité de ses créations est que le haut d'une robe de mariée se détache et peut aussi être reporté pour une autre occasion, avec un jean par exemple.

Dans sa boutique, il y a du choix, mais pas trop. La créatrice privilégie des modèles intemporels. Raison pour laquelle elle ne travaille que dans deux couleurs : le noir et l'ivoire. Elle a un peu de stock pour permettre aux clientes d'essayer, mais mis à part ça, elle ne veut pas de surproduction donc elle produit à la commande. Il est possible de lui demander toutes les tailles, de la plus petite à la plus grande.

Avant le début du salon Made in France, Christelle Vasseur inaugure sa boutique bordelaise jeudi 10 mars.