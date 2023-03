Les robots bourguignons partent à l'assaut du salon Global Industrie de Lyon

L'avenir de nos entreprises de Côte-d'Or se joue en partie au salon Global Industrie dont la cinquième édition se tient du 7 au 10 mars 2023 à Lyon. Pour la première fois, la Robotics Valley de Dijon est présente sur cette manifestation résolument tournée vers le futur, car chez nous aussi, des entreprises sont à la pointe de la technologie et proposent des solutions pour faciliter la vie des TPE et PME. Entretien avec Olivier Schimpf, le directeur technique de Robotics Valley à Dijon.

ⓘ Publicité

loading

Olivier Schimpf, directeur technique de Robotics Valley à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Robotics Valley participe pour la première fois au salon "Global industrie" à Lyon. Pourquoi cette présence ?

Olivier Schimpf : L'idée de participer à Global Industrie, c'est de mettre en avant nos adhérents sur ce salon pour améliorer la visibilité de leur entreprise et l'attractivité de la région Bourgogne Franche-Comté, de montrer qu'on a aussi des nouvelles technologies et des roboticiens en région.

Robotics Valley, c'est un cluster en robotique. Ça consiste en quoi ?

C'est une association qui a pour mission de créer de la synergie entre les différents acteurs de la filière robotique et industrie 4.0, mais également de favoriser la recherche et développement et de créer du lien entre les industriels, les offreurs de solutions et les utilisateurs finaux. Notre rôle c'est aussi de renforcer l'attractivité de la région en matière de ces nouvelles technologies. Le cluster se pose vraiment comme facilitateur entre les différents acteurs. On accompagne également des entreprises via notre pôle d'excellence Industrie 4.0 qui comporte trois ingénieurs et qui permet d'accompagner et de "risquer" des projets sur le déploiement de briques technologiques.

Vous représentez combien d'adhérents ?

Aujourd'hui, on a une soixantaine d'adhérents, des TPE jusqu'à de grands groupes internationaux. L'idée, c'est de créer de la synergie entre toutes ces équipes.

Parmi vos adhérents, il y a Yumain qui sera aussi sur ce salon ?

Yumain va exposer une solution de capteur de vision à intelligence artificielle embarquée qui permet de détecter des défauts sur des pièces, par modèles d'apprentissage neuronaux. Yumain présente aussi un capteur de vision qui est le premier certifié SIL 2 au monde. Ce système permet de délimiter des zones sans barrière immatérielle, sans système de protection physique.

Être présent sur ce type de salon, est ce que c'est important ?

Oui, car cette présence à Global Industrie permet de montrer le savoir faire de nos régions et de nos adhérents.

Comment se porte justement aujourd'hui l'industrie de la robotique en Côte d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté ?

La robotique et la cobotique sont des axes importants de développement, surtout pour les TPE et les PME pour tous les problèmes de pénibilité, d'assistance aux opérateurs pour des tâches un peu difficiles, mais également aussi pour accroître l'attractivité de l'industrie en général. Aujourd'hui, on commence à avoir des belles entreprises. Il y a de nombreuses sociétés qui sont lancées dans ce domaine et au pôle d'excellence robotique de Dijon, on peut venir voir des robots et des cobots en action.

Une démonstration de cobot pour les chefs d'entreprises - Robotics Valley

Les cobots, la solution pour développer les entreprises en Côte-d'Or ?

Le monde de la robotique peut faire peur à pas mal de chefs d'entreprise de petite taille, mais il représente pourtant aussi une alternative pour les aider à se développer et à améliorer leur compétitivité.

"Aujourd'hui, le cobot est une solution séduisante pour les PME car il est simple à programmer, il est simple à mettre en œuvre. Il y a énormément d'outils qui peuvent s'y adapter et ça permet de développer relativement rapidement des solutions d'automatisation. Ça permet aussi de pallier la pénurie de main d'œuvre. C'est un des gros sujets de travail en ce moment de Robotics Valley sur les différents projets que nous avons à traiter, qui sont par exemple le soudage, le ponçage, ou encore l'assemblage. Le cobot permet de réaliser toutes ces taches et ça permet aussi de mettre le pied à la robotique. Du coup, derrière, on montre d'autres projets et l'entreprise peut grossir. On a une TPE qui est à côté de Dijon, qui a acheté un cobot récemment pour faire de la soudure de petites pièces de petites séries." explique Olivier Schimpf*.*