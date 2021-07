Les rosés de l'Yonne font de la résistance

La France est la championne du rosé, vin d'été par excellence. Notre pays est à la fois le principal producteur et le plus gros consommateur de vins rosés. Même si la Provence reste la région la plus réputée pour le rosé, on en fait aussi en Bourgogne et dans l'Yonne.

C'est le vin estival par excellence, le compagnon (avec modération !) des apéros en terrasse ou des barbecues en famille. Le rosé est une passion française. Selon le dernier rapport de l’Observatoire mondial du rosé*, c'est toujours en France qu'on en produit et qu'on en boit le plus.

Moins de 1% des vins de Bourgogne

Notre pays produit plus d'un tiers de la production mondiale, devant l'Espagne (qui a considérablement augmenté sa production depuis deux ans), les Etats-Unis et l'Italie (dont la production est en baisse).

Dans l'hexagone, c'est la Provence qui est bien entendu la région la plus réputée pour la production de rosés, mais on en fait aussi en Bourgogne. Néanmoins, cela reste confidentiel : sur les cinq dernières années, selon les données du BIVB (Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne), les rosés ne représentent que 0.7% de la production annuelle des vins de Bourgogne.

Dans l'Yonne : la production s'est réduite depuis 50 ans

Dans l'Yonne, on en produit notamment à Epineuil. Ce vignoble est d'ailleurs historiquement célèbre pour son rosé. Dans les années 50 et 60, on y produisait même plus de vins rosés que de vins rouges.

"Rondeur, générosité, charpente" : les qualités des rosés de Bourgogne selon Dominique Gruhier Copier

Dominique Gruhier cultive 30 hectares de vignes en bio à Epineuil. Lorsqu'il a commencé à faire du vin, en 1990, le rosé représentait 20% de sa production. Aujourd'hui, ce n'est plus que 5%. "Les consommateurs, maintenant, achètent beaucoup de rosé du Sud. Ils ont fait de gros progrès qualitatifs et en termes d'image et de communication, ils sont très forts. Ils ont des gros volumes, donc une grosse communication. Ce que nous n'avons pas. Nous, on a des petits volumes, malgré tout. Et du coup, beaucoup de gens maintenant achètent bien plus de rosé du Sud que de rosé de Bourgogne", explique le vigneron, qui reconnaît consommer comme tout le monde, de temps en temps, des rosés du Sud.

Les rosés de Bourgogne ont plus de rondeur, plus de charpente (Dominique Gruhier, Epineuil)

Mais Dominique Gruhier avoue aussi (avec une pointe assumée de chauvinisme), qu'il préfère largement les rosés de Bourgogne : "j'aime bien cette rondeur, cette générosité, cette acidité un peu moins marquée. Ce sont des rosés qui ont souvent un peu plus de vinosité, un peu plus de charpente et qui vont très bien avec les plats épicés. Généralement, on boit le rosé l'été, avec des plats qui sont grillés, un peu épicés, et parfois, je trouve qu'un rosé du Sud, même bien fait, manque un peu de profondeur pour "supporter" le plat qu'il accompagne. Mais c'est mon goût à moi", précise le vigneron, soucieux de ne pas dénigrer le travail respectable de ses confrères de Provence ou du Var.

Le rosé fait de la résistance dans les vignobles de l'Yonne © Radio France - Delphine Martin

C'est le vin qu'on va s'offrir, entre amis, quand on a envie de prendre un petit verre (Benoît Cantin)

A Irancy, Benoît Cantin a pris les commandes du domaine familial en 1993. Et comme son arrière-grand-père, son grand-père et son père avant lui, il a toujours fait du rosé : "on en fait environ 20 ou 40%. Ça dépend des années, ça dépend de la demande, mais depuis très longtemps, à Irancy on fait du rosé et on peut faire un très bon rosé avec un pinot noir."

Le reportage à Irancy, de Delphine Martin Copier

Malgré la concurrence des vins du sud de la France ou d'Espagne, produits en grande quantité et vendus moins cher, le vigneron icaunais continue de produire du rosé. Il croit en ce vin, en son caractère et en sa fraîcheur : "c'est plaisant, c'est fruité et en même temps, ça fait partie des vins qui sont très charpentés, très capiteux. C'est le vin qu'on va s'offrir entre amis quand on a envie de prendre un petit verre", ajoute Benoit Cantin, qui le boit volontiers avec "tout ce qui est assaisonné, ou bien une truite fumée de Prégilbert et même avec des fromages : avec un bon vieux comté, c'est excellent !"

"La chanson du rosé d'Irancy" - par Bernard Cantin Copier

Sa maman, Liliane, elle, le déguste de préférence avec des plats épicés : "couscous, paella... quand le vin est bien frais, c'est très agréable". Avant de passer à table, le papa, Bernard, 83 ans, se souvient qu'il existe une chanson à la gloire du rosé d'Irancy : "viens mignonne, viens ici, goûter le p'tit vin de l'Yonne, le rosé d'Irancy", fredonne joyeusement le patriarche du domaine. Avant même d'en avoir bu la moindre goute.

Les Français champions de la consommation

Les vignerons tricolores restent donc les premiers producteurs mondiaux de rosés, mais les Français sont aussi les premiers consommateurs au monde : 15 litres par an et par habitant en moyenne, soit 35% de la consommation mondiale devant les Etats Unis (1 litre par an et par habitant, soit 15%) et l'Allemagne (2,4 litres par an et par habitant , soit 7%).

* Créé en 2002, l’Observatoire Mondial du Rosé, dont le pilotage est conjointement assuré par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et FranceAgriMer, rassemble, analyse et diffuse les données relatives à la production, à la commercialisation et à la consommation des vins rosés.