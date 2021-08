Des routes départementales de la Haute-Vienne bientôt comme neuves

Comme tous les dix ans, le département de la Haute-Vienne redonne un coup de neuf à son réseau routier. Cette année, près de 21 millions d'euros sont consacrés pour entretenir et améliorer les voiries. Parmi ses opérations, 70% sont engagées comme à la zone commerciale de Saint Priest sur Aixe.

Le Département de la Haute-Vienne va lancer plus de 150 opérations réparties sur l'ensemble du territoire cette année.

Certaines routes du département de la Haute-Vienne sont en cours d'aménagements. Plus de 150 opérations sont réparties sur l'ensemble du territoire. Certaines sont déjà achevées ou en cours d'achèvement comme la RD 11 entre Jourgnac et Nexon, la RD 32 entre Bosmie-l'Aiguille et Aixe-sur-Vienne où les axes sont en train d'être recouverts d'une couche de roulement.

Sécuriser les zones

Ces chantiers ont pour objectif d'améliorer la circulation du quotidien pour les usagers et la sécurité pour les riverains de ces zones comme sur la zone commerciale de Saint Priest sur Aixe : "c'est aussi pour améliorer l'accès à la zone d'activité puisque nous avons sur la communauté de communes Val de Vienne une activité qui est en train de se développer", explique Jean-Claude Leblois, le président du Conseil départemental. Ces travaux là dureront jusqu'au 15 septembre.

70 % des opérations ont été engagées sur le département. Au total, près de 21 millions d'euros sont investis pour l'entretien et l'amélioration de son réseau routier.

Entretenir les routes

Plusieurs procédures sont en cours pour préparer notamment de futurs chantiers comme les carrefours entre les RD 7 bis et 420 à Saint-Germain-les-Belles, "autrefois très fréquentés et très dangereux" - où le danger demeure toujours - selon Jean-Claude Leblois.

Les routes vont être sécurisées ainsi que les RD 12 et 15 à Linards.

Dès le mois de septembre, des premiers travaux de déplacements de réseaux et de défrichement commenceront sur la déviation de la RD 20 à Aixe-sur-Vienne. S'ensuivront des procédures d'archéologies préventives. Les travaux de terrassement et de chaussées seront réalisés courant 2022.