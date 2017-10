Les routes du Territoire de Belfort s'adaptent aux turbines de GE

Les routes du Territoire de Belfort et d'Alsace vont être aménagés et adaptés pour permettre à General Electric d'acheminer ses turbines de son site de production à Belfort jusqu'au port de Strasbourg. Le montant des travaux sera financé par les collectivités locales.

L'ancienne RN83, qui relie Belfort au port de Strasbourg, va être aménagée afin de permettre à General Electric de faire circuler ses turbines, de plus en plus imposantes, et notamment la future turbine 9HA02 qui devrait sortir d'usine l'an prochain. Elle pèse plus lourd que les modèles précédents : 430 tonnes contre 390 tonnes pour la 9HA01. Les routes doivent être donc aménagés en fonction. Les travaux, dont le coût est pris en charge par les collectivités, doivent être réalises en deux temps.

La route vers le port de Strasbourg rénovée

Il s'agit de la première phase des travaux, ils doivent commencer au premier semestre 2018 et se terminer d'ici juillet 2018 : les ronds-points seront rabotés ou agrandis, sur le Territoire de Belfort et en Alsace. Les travaux vont coûter 740 000 euros et seront financés à 80% par l'agglomération du Grand Belfort, et 20% par le département du Haut-Rhin.

Un accès jusqu'au port de Neuf Brisach, dans le Haut-Rhin

La deuxième phase de travaux concerne l'axe Belfort-Colmar, et surtout le port de Neuf Brisach, puisque GE délaisserait Strasbourg, au profit de Colmar. Les travaux doivent coûter 1,4 million euros. Ils devraient démarrer fin 2018 et se termineraient courant 2019. Ce nouvel axe permettra à General Electric de gagner deux jours de trajet . Selon le site de GE Belfort, ces deux jours sont essentiels : "On joue la montre lorsqu'on livre des produits. (...) Aujourd'hui les clients du monde entier demandent des livraison à date précise, il faut être compétitif face au concurrent" confie une source.

La collectivité finance la totalité des travaux

Courant 2013, la route qui relie Belfort au port de Strasbourg avait été également rénovée pour permettre à General Electric de faire circuler plus facilement ces turbines. Les travaux avaient alors été réalisés pour un coût d'environ 800 000 euros et financés à hauteur de 50% par General Electric et le reste par le conseil départemental du Territoire de Belfort. General Electric explique que le fait de ne pas investir un centime cette fois-ci n'est "pas un désengagement de notre part. Cela a été discuté avec les collectivités". Selon Damien Meslot, le président de l'agglomération du Grand Belfort, financer ces travaux est le seul moyen de "sécuriser la présence de GE à Belfort. Nous devons leur donner des moyens simples et efficaces à leurs turbines de gagner les ports du Nord que ce soit Anvers ou Rotterdam. (...) Ce que je trouverais étrange c'est que les pouvoirs publics ne fassent rien et transforment Belfort en désert industriel. Le grand Belfort investit pour l'avenir, puisque plus GE investit à Belfort, plus nous aurons de rentrées fiscales et d'emplois."