Les routiers de Côte-d'Or souhaitent retrouver un minimum de confort

Confinement ou pas, ils sont de nouveau en première ligne. Les chauffeurs routiers n'ont pas lâché le volant et continuer à livrer les entreprises qui tournent encore. Mais une nouvelle fois la pandémie de coronavirus rend leurs conditions de travail difficiles.

"La plupart des toilettes sont fermées, c'est vraiment pas confortable" explique Justine qui assure un fret régional sur toute la Bourgogne et livre aussi jusqu'à Lyon. "On doit compter sur la bienveillance de nos clients, et encore quand ils veulent bien nous laisser accéder à leurs sanitaires."

"Quant aux repas, le plus souvent, on pique-nique dans la cabine du camion, ajoute Christophe, Moi aussi je travaille à l'échelle régionale. On évite l'autoroute et c'est vraiment rare de trouver un point de restauration encore ouvert pour de la vente à emporter."

L'annonce de la réouverture de 250 relais-routiers en France dès ce week-end est donc un soulagement, de quoi rendre la route un peu plus facile.

Franck et Justine assurent chacun au volant de leur camion des livraisons sur toute la Bourgogne © Radio France - Olivier Estran

Sur la route des vins, à Comblanchien entre Dijon et Beaune, "l'Auberge du Guidon" a tenu à continuer à assurer un service. La porte est fermée, mais les plats passent par la fenêtre. Au menu du jour, filet mignon avec pomme de terre et carottes, crème au chocolat en dessert. Tout est servi sur une table improvisée devant l'établissement.

"C'est quand même vachement mieux qu'un sandwich avalé dans le camion" affirme avec sourire Frederic qui assure la livraison de fioul. "On fait un travail de force, on a besoin d'un repas chaud, renchérit son collègue Hervé. Heureusement que ces personnes restent ouvert pour nous. Franchement, on les remercie."

Les patrons Jérôme et Virginie Maitret gardent le sourire sous leurs masques et ont bien envie d'en faire plus. "Je vais contacter la préfecture pour voir si on peut faire partie de cette liste de 250 relais routiers autorisés à rouvrir. On a de la demande le soir pour une vraie restauration de la part de ceux qui assurent de longues distances" assure Virginie.

Si le trafic est moins important, il y a encore beaucoup de camions sur la route. C'est ce que confirme Christophe rencontré sur l'aire de repos de Gevrey-Chambertin sur l'A31. "J'arrive de Béthune et je vais près de Marseille, j'apporte une citerne de fioul pour un chantier sur l'autoroute. Ca ne peut pas s'arrêter." explique-t-il avant de repartir.