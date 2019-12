Les routiers mobilisés à Toulouse contre la hausse de la fiscalité sur les carburants

Toulouse, France

Une dizaine de minutes de bouchons à l'approche du Palays, au Sud de Toulouse, ce samedi 7 décembre. C'est la conséquence du barrage filtrant mis en place par les routiers vers 10h au niveau de la barrière de péage de Toulouse-Sud et qui s'est terminé en début d'après-midi. Les routiers toulousains ont répondu à l'appel de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) contre la hausse de la fiscalité du carburant et la distorsion de concurrence avec les transporteurs étrangers.

Distorsion de concurrence

Parmi la vingtaine de camions qui bloquent l'entrée sud de Toulouse, il y a Jérôme, salarié d'un transporteur toulousain, qui craint pour les emplois de son entreprise face à des charges de plus en plus lourdes, selon lui. "À force de d'être taxés et surtaxés, on finira par ne plus s'en sortir."

Les routiers dénoncent la hausse de la taxe sur le gazole qui reviendrait à 2 centimes supplémentaires au litre, "Ça représente à peu près 800 euros par camion par an", selon Martial Defaye, patron d'une entreprise de transport de la région toulousaine et membre de l'OTRE Occitanie.

Les routiers ne bloquent pas toute la circulation, mais ils filtrent le péage et forcent les transporteurs étrangers à s'arrêter pour plusieurs heures. Une opération barrage filtrant qui vise à interpeller le gouvernement sur l'absence de taxe pour les transporteurs étrangers qui empruntent les routes de l'Hexagone. "Nous quand on va à l'étranger, on paye pour rouler sur les autoroutes, explique Jérôme. En France les étrangers ne payent pas. Du coup ils peuvent baisser leurs prix et nous on n'est plus compétitifs."

La distorsion de concurrence qui fait bondir les routiers français, surtout si la taxe française sur les carburants devient plus contraignante. Et leur message fait écho parmi les routiers étrangers coincés au péage. "Je supporte mes collègues français, j'espère que quand je me mobiliserai dans mon pays, ils me soutiendront aussi", explique Dušan, routier de Belgrade (Serbie).