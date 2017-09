Les routiers veulent paralyser le Nord Pas de Calais à partir de ce lundi

Les syndicats de chauffeurs routiers CGT et FO débutent ce lundi un mouvement reconductible contre les ordonnances réformant le code du Travail. Les perturbations devraient être nombreuses dans le Nord Pas de Calais : barrages filtrants, blocage des dépôts de carburants,...

Les routiers manifestent, ce lundi, contre les ordonnances qui doivent réformer le code du travail. Elles ont été publiées au Journal Officiel, samedi, et sont donc immédiatement applicables. Pas question de baisser les bras pour les salariés d'entreprises de transport qui craignent une dérégulation complète de leur secteur. Dans le transport, 80% des entreprises comptent moins de 20 salariés, un secteur également très exposé à la concurrence européenne.

Distribution de tracts sur les autoroutes

Sur la route, un premier barrage filtrant a été mis en place dans la nuit de dimanche à lundi, sur l'A22, à la frontière avec la Belgique, en direction de Gand. La trentaine de salariés bloquaient les poids lourds mais laissaient les voitures et cars libres de passer sur la voie de gauche. Les routiers devraient ensuite ralentir la circulation sur l'A1, dans le sens Lille-Paris. Une distribution de tracts à destination des automobilistes est prévue à la gare de péage de Fresnes-les-Montauban. Des opérations identiques devraient être organisées sur les autoroutes A26, A21 et A23. D'autres actions sont menées dans la région, comme les blocage du Centre Régional de Transport de Roncq et Lesquin, dans le Nord.

Blocage des dépôts pétroliers

Les routiers prévoient également de bloquer les dépôts pétroliers de la région : Dunkerque, Valenciennes, Douchy les Mines ou encore Hauchin. Les ports de Boulogne, Dunkerque devraient également être touchés. FO annonce une mobilisation des dockers et des sections chimie du syndicat. Les syndicats parlent "d'impact sur l'économie", tant en ce qui concerne l'essence que les livraisons de grandes surfaces par exemple. Dans le Pas-de-Calais, les syndicats vont cibler les plateformes logistiques et seront présents sur les zones industrielles de Carvin et de Libercourt mais aussi sur Artoi'pole, le parc d'activités de la communauté urbaine d'Arras. La plateforme logistique de Dourges est également concernée.