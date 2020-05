Les Sables-d'Olonne : le coup de pouce de la mairie pour aider les commerçants à relancer leur activité

Le maire des Sables-d'Olonne, en Vendée, veut inciter ses habitants à devenir ce qu'il appelle des "consom'acteurs" afin de relancer au plus vite l'économie locale, en berne depuis deux mois en raison du confinement. Dès ce lundi et la réouverture des commerces, les Sablais pourront stationner au parking "Indigo" centre-ville-gare pendant trois heures, sans débourser un centime.

Le coût de cette mesure est estimé à 30 000 euros pour la commune

"C'est une mesure d'encouragement et d'accompagnement de la relance économique de nos commerçants sablais, détaille le premier édile de la commune, candidat à sa propre succession. On veut les aider et favoriser l'attractivité des commerces du centre-ville." Favorable à la réouverture des plages afin d'attirer de nouveau du monde, Yannick Moreau espère également attirer les Sablais dans les rues commerçantes de la commune via cette gratuité de trois heures.

Ce partenariat négocié avec le gestionnaire du parking, Indigo, a néanmoins un coût pour la commune, estimé à plus de 30 000 euros. Les Sablais qui envisagent de se rendre en centre-ville pourront bénéficier de cette gratuité jusqu'au 1er juillet. "Ensuite nous verrons, explique Yannick Moreau. Nous déciderons si nous la maintenons pour la saison estivale ou pas."