Les Sables d’Olonne en lice pour le titre de plus beau marché de France

"Le plus beau marché, c'est le notre"! Les commerçants du marché des halles, aux Sables d'Olonne, en Vendée, n'ont aucun doute sur la question : pour beaucoup d'entre eux, les halles vont remporter le titre du "plus beau marché de France" organisé par TF1. Mais c'est aux internautes de trancher.

Le marché des halles, aux Sables d'Olonne, est en lice pour décrocher le titre de "plus beau marché de France". C'est un concours organisé par TF1, avec la presse régionale. Le marché vendéen a déjà été élu plus beau marché des Pays de la Loire. Il fait maintenant partie des 24 finalistes que les internautes doivent départager. ..

Le marché est situé en plein centre ville, tout près de la mer © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Autant dire qu'aux Sables d'Olonne, commerçants comme habitués espèrent bien remporter la mise. Pour Catherine, poissonnière, il n’y a même aucun doute : « c’est obligé qu’on gagne ! Vous avez vu la structure qu’on a ? C’est superbe. Et puis, on est aux Sables d’Olonne, on a la mer, on a tout ce qu’il faut ».

Beau et convivial

C'est vrai qu'il est très beau, ce marché situé à 50 mètres de la plage. Construit au 19° siècle dans le style de l'époque, celui de Gustave Eiffel, par l'entreprise Michelin : une structure métallique, avec des briquettes, et les habitués ne s'en lassent pas. C’est le cas de Monique, qui vient ici, dit-elle, depuis qu’elle est adulte, c'est à dire depuis 45 ans : « c’est remarquable. Quand on arrive, quand tous les commerçants sont là, c’est tellement coloré, c'est beau, il y a du monde... C’est convivial, beaucoup de gens se connaissent. Les commerçants nous connaissent aussi, et ça, c’est précieux ».

Le bâtiment le plus photographié par les touristes © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Alors, clients comme commerçants espèrent bien que le marché des halles va remporter le titre et de profiter de ce qui est une belle opération de promotion. Pour le fleuriste Jean-Jacques Bréthomé, président de l’association des commerçants des halles, ça ne peut être que bénéfique : « l'idée, c’est de mettre en avant le local, le bien-manger, et avoir de beaux produits. C'est aussi avoir des gens en face avec qui on discute. La convivialité, c’est ce qu’on recherche de plus en plus ».

Place aux internautes. On a jusqu’à la fin du mois de juin pour voter sur le site : votreplusbeaumarché.fr