Les sacrés lavandiers, bientôt à Reims, l'ouverture d'un pressing haut de gamme

Corentin Centa veut vous débarrasser de la corvée du linge! A 26 ans, ce rémois a décidé de devenir son propre patron et de lancer son entreprise. "Les sacrés lavandiers", un pressing haut de gamme avec collecte et retour à domicile ou sur votre lieu de travail. Le tout géré grâce à une application dédiée sur laquelle il suffit de réserver un créneau de collecte et de payer la somme de demandée.

Une entreprise écoresponsable

Corentin Centa a suivi une formation au Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage à Ecully, près de Lyon pour apprendre à bien connaitre les matières, les techniques de lavage et de repassage. Il utilisera au maximum des produits écologiques, l'eau sera retraitée, les housses seront biodégradables et fabriquées à base de fécule de pomme de terre. les cintres en carton recyclé. Le véhicule de Corentin Centa sera un véhicule électrique. Le futur lavandier a investi 100 000 euros dans son affaire avec un local en cours d'achèvement et installé zone Farman à Reims.

Il espère démarrer son activité mi-février

Un service haut de gamme et personnalisé qui a évidemment un prix. Tous les tarifs sont sur son site. 4 euros le polo, 7,50 euros la veste ou encore la formule à 42 euros pour le lot de dix chemises, collectées, lavées, repassées et livrées à domicile. Il fera tout pour que votre vêtement soit bien traité. Pour l'instant Corentin va démarrer seul avec l'espoir de pouvoir embaucher dès que son chiffre d'affaire le lui permettra. Toutes les informations sur le site Les sacrés lavandiers.

