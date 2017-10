Les sage-femmes en grève contre les coupes budgétaires au Nouvel Hôpital d'Orléans

Le personnel de la maternité du Nouvel Hôpital d'Orléans entame ce lundi une grève reconductible pour dénoncer les mesures d'économie dans le cadre du plan de retour à l'équilibre décidé cet été face au déficit de l'établissement. Il devrait encore atteindre 14 millions d'euros en 2017

Ludivine Pinault est aide-puéricultrice depuis 9 ans, dans l'une des plus grosses maternités de France. Car oui : Orléans et son Nouvel Hôpital c'est, avec 4800 accouchements par an, l'une des plus grosses structures en terme de naissances. Une maternité de niveau 3, avec une unité kangourou qui permet aux mamans et aux papas de tenir leur nouveau-né contre eux en permanence, s'il est prématuré ou si le lien affectif est difficile. Un service de réanimation en néo-natologie, qui accueille des bébés venant parfois de très loin. Un étage réservé aux grossesses pathologiques, des urgences maternité et gynécologiques. Il y a à Orléans plus de 400 accouchements par mois, en moyenne.

Le conseil de surveillance envahi vendredi

Ludivine raconte sa frustration, chaque jour, quand elle s'occupe des bébés et de leurs mamans. "On n'est plus assez nombreuses. Quand une maman doit rester allongée suite à un accouchement difficile, on doit s'occuper de son enfant. Parfois on est obligées de le trimbaler avec nous (excusez-moi l'expression) pour qu'il ne reste pas tout seul pendant qu'on fait nos tâches habituelles". Vendredi, avec d'autres, Ludivine a envahi la salle où se réunissait le conseil de surveillance du Nouvel Hôpital d'Orléans.

Le personnel de la maternité d'Orléans a envahi la salle du conseil de surveillance © Radio France - Anne Oger

Une maman qui accouche reste trois jours, c'est déjà peu, parfois le bébé n'a même pas eu le temps de reprendre son poids de naissance

Une manifestation au coeur d'une réunion tout ce qu'il y a de plus officielle, présidée par le maire d'Orléans, Olivier Carré. Un mouvement de colère pour se faire entendre et expliquer pourquoi cette grève, ce lundi. Une grève reconductible. "On nous parle de la durée de séjour, qui est trop longue ici dans notre maternité. Mais maintenant, une maman qui accouche reste trois jours, je ne trouve pas que ce soit beaucoup. Le bébé parfois n'a pas eu le temps de reprendre son poids de naissance. Ou la maman n'est pas prête. Résultat ils reviennent 15 jours après aux urgences, parce qu'on n'a pas eu le temps de les préparer et de tout leur expliquer".

La durée d'hospitalisation est trop élevée à Orléans, elle est supérieure de 20% aux autres établissements en France - Olivier Boyer le directeur du NHO

La durée de séjour, c'est un des problèmes que pointe Olivier Boyer, le directeur du Nouvel Hôpital d'Orléans. "Elle est ici supérieure de 20% à la durée de séjour des autres établissements de ce type en France. Cela coûte cher, il faut la réduire. Les mesures d'économies que nous avons mises en place à la maternité, comme ailleurs, ont été discutées avec tout le monde. Il faut rejoindre la moyenne nationale, c'est une question de performance". A cela Ludivine et le personnel de la maternité d'Orléans répondent que des services comme la néo-natologie, l'unité kangourou, propres à ces établissements de niveau 3, augmentent mathématiquement cette fameuse durée d'hospitalisation.

L'unité kangourou de la maternité frappée par les coupes budgétaires

"Mais l'unité kangourou c'est formidable" explique Danièle Trinquet. Elle est sage-femme depuis plus de 20 ans à Orléans. "C'est la fierté d'Orléans cette unité de 10 lits, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a en permanence une sage-femme, des aide-soignantes, des aide-puéricultrices". Or depuis quelques semaines la sage-femme du service ne fait plus que des vacations de 8h à 20h le soir, elle n'est pas là la nuit, elle doit assurer une astreinte, chez elle, pour donner un coup de main en salle d'accouchement classique s'il y a un pic d'activité. Résultat regrette Danièle Trinquet : "une maman qui accouche après 20h et dont l'enfant aura besoin d'être placé en couveuse ne pourra pas rester avec lui dans cette unité kangourou, le lien sera rompu, et l'enfant aura moins de chance de s'en sortir, car ce lien est primordial".

On brise un lien essentiel si la mère et le bébé doivent être séparé après l'accouchement faute de place, c'est une perte de chance pour le nouveau-né - Camille Lamboley, sage-femme à la maternité d'Orléans

Même exemple dans le service de réanimation néo-natale. "On a supprimé des lits dans le service des grossesses pathologiques, donc on peut accueillir moins de patientes s'il y a un problème in-utero. Résultat elle accouchera là où elle est suivie, son bébé sera transféré à Orléans, mais pas la maman. Là encore on brise un lien essentiel" regrette Camille Lamboley, sage-femme elle aussi à Orléans. Elle raconte avoir dû faire un accouchement toute seule, cet été, faute d'aide-soignante pour la seconder. "C'est le médecin anésthésiste qui passait par là qui m'a donné un coup de main, mais ça n'est pas vraiment son métier".

Rassemblement ce lundi dans le hall du Nouvel Hôpital à la Source

Depuis leur préavis de grève les sage-femmes ont le sentiment de n'avoir pas été entendues. Sauf peut-être par le maire d'Orléans Olivier Carré, qui s'est montré préoccupé par le sort de l'unité kangourou et qui promet d'entendre quelques représentants du personnel pour évoquer cette question. "C'est ce qu'on voulait, être entendues" confie Camille Lamboley. Qui sera ce lundi avec ses collègues, à 9 heures, dans le hall du Nouvel Hôpital, pour un rassemblement.