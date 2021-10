Les sages-femmes de Drôme Ardèche en grève ce jeudi

Les sages-femmes de toute la France sont appelées à faire grève ce jeudi, pour une reconnaissance de leur statut et notamment une revalorisation salariale. Des maternités vont tourner au ralenti, comme celle de l'hôpital de Valence.

"Sans sages-femmes en fait, il n'y a plus de maternité" sourit Amélie, qui travaille à l'hôpital de Valence. Elle et ses collègues, comme dans de nombreuses maternités en France, ont décidé de suivre l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats et associations de la professions. Si les urgences seront évidemment prises en charge, les consultations en maternité de Valence n'auront pas lieu ce jeudi matin, pour marquer le coup.

A Valence, "maternité fermée" ce jeudi matin

A la maternité de Valence, tout ce qui était programmé ce jeudi a été annulé : les consultations d'obstétrique - les consultations de grossesse -, les césariennes et les déclenchements programmés, également les réunions entre professionnels... "Les médecins en soutien ont également annulé leurs consultations d'obstétrique et gynécologiques" ajoute Amélie. Mais une patiente qui entrera en travail sera prise en charge, évidemment.

On est considérée comme des auxiliaires médicales, des petites mains - Elisa, sage-femme à Valence

Pourquoi seulement la matinée ? "Parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, on a une conscience professionnelle qui fait qu'on a envie d'assurer le suivi de nos patientes et les prendre en charge correctement" précise Amélie, "mais ça permet de montrer que sans sages-femmes, la maternité ne fonctionne plus !"

Une manifestation prévue à Paris

Toutes les sages-femmes de Drôme et d'Ardèche ne peuvent pas se permettre d'aller à Paris manifester ce jeudi - elles seront toutefois sept de l'hôpital de Valence à rejoindre la capitale. Mais des actions sont prévues sur différents sites. A Privas, au centre périnatal par exemple, un sitting est organisé ce jeudi, et les quatre sages-femmes porteront toute la journée un masque noir, en signe de protestation.

"C'est la profession la moins bien rémunérée, moins bien que les infirmières, moins bien que les kinés, que les orthophonistes..." défend Elisa, sage-femme à Valence. Elle veut une hausse des salaires légitime, elle veut également un statut de professionnel médical, comme ses collègues. Une vraie reconnaissance, en fait. "Pour vous donner un exemple, dans la Drôme, il y a une sage-femme dans le Samu, pour toutes les urgences obstétricales, pour poser un diagnostic. On n'est pas des petites mains" conclue-t-elle.