Les sages-femmes de la clinique de Navarre à Pau mettent fin à leur grève

Les sages-femmes de la polyclinique de Navarre à Pau ont décidé de reprendre le travail ce vendredi matin après une longue grève de 11 jours. Les négociations qui avaient été ouvertes avec la direction sont restées vaines sur leurs revendications salariales. Audrey Maubec, une des sages-femmes grévistes regrette de ne pas avoir été entendue : "Nous étions quasiment toutes mobilisées, on se bat, on se révolte et on arrive quand même à ne rien avoir. C'est bien la preuve que notre métier n'est pas reconnu."

15 sages-femmes sur 18 avaient cessé le travail

Les sages-femmes dont certaines avaient été réquisitionnées pour assurer les urgences de la maternité doivent se contenter d'une enveloppe pour financer des formations. La direction de la clinique privée s'est tout de même engagée par écrit à rediscuter de leur grille salariale en juin prochain lors des négociations annuelles. Les sages-femmes ont pris date.