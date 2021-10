Les sages-femmes de Limoges manifestent pour une meilleure reconnaissance

Le monde de la santé se mobilise une nouvelle fois ce jeudi, avec une journée d'action des sages-femmes. Mobilisées notamment devant l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges, elles réclament une meilleure reconnaissance et de meilleurs salaires.

Pour la cinquième fois depuis le début de l'année, les sages-femmes sont dans la rue ce jeudi pour dénoncer un manque de reconnaissance de leur profession et réclamer notamment de meilleurs salaires. Des revendications portées notamment par une vingtaine de manifestantes devant l'hôpital de la mère et de l'enfant. Certaines de leurs collègues sont aussi parties rejoindre le cortège parisien.

Les dernières revalorisations salariales, une prime de 100 euros net et une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois, ne suffisent pas pour ces professionnelles dont les jours et nuits de travail sont très chargés. Parmi les revendications l'ONSFF, l'une des deux principales organisations syndicales de la profession, réclame aussi que s'engage "une réflexion sur l'ensemble du champ d'activité des sages-femmes" s'accompagnant notamment de la révision de leur statut à l'hôpital et de leurs effectifs en maternité. Souvent exclusivement associées à la grossesse, les sages-femmes ont en effet vu leurs compétences s'élargir au fil du temps.

Des missions qui ont évolué

Depuis 2009, elles peuvent par exemple assurer des consultations de gynécologie préventive auprès des femmes en bonne santé, tant pour la contraception que pour les frottis de dépistage ou encore les mammographies. Depuis 2016, les sages-femmes peuvent également prescrire et pratiquer des IVG médicamenteuses.