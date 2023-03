Les saisonniers de Lascaux en Dordogne pourront bientôt être hébergés pour 10 à 15 euros par mois

Comment héberger des saisonniers dans une région très touristique, où les logements sont rares et chers ? La Sémitour, l'entreprise qui gère pour le département de la Dordogne une dizaine de sites touristiques et trois bases de loisirs, a décidé de prendre le taureau (de Lascaux) par les cornes. Elle vient d'acquérir à Thonac, près du Parc du Thôt en Périgord noir, quatre bâtiments à rénover dans un hameau déserté. Ils permettront à terme d'héberger dans de bonnes conditions 25 saisonniers.

ⓘ Publicité

"Nous recrutons une centaine de saisonniers par an, explique André Barbé, le directeur général de la Sémitour. C'est une demande qui est récurrente chez les saisonniers, mais aussi les alternants qui passent une année ou deux avec nous, ou encore les stagiaires qui restent plusieurs mois. On ne pouvait plus leur répondre favorablement parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver de chambre pour se loger et venir sur le territoire de Montignac, des Eyzies, ou de plus loin. Il fallait y répondre parce que c'est une exigence à la Sémitour d'essayer d'avoir un lien fort avec nos saisonniers. Là, nous pourrons leur dire que nous allons les dépanner, leur trouver un logement sur un mois. On est sûr, comme cela, de les retrouver l'année prochaine. Ils reviendront avec plaisir parce qu'ils savent qu'ils auront eu une oreille attentive à leurs problématiques".

De 50 à 130 m²

Ces quatre hébergements meublés, rachetés 400.000 euros au département, ont même déjà été baptisés. Le gîte "Rouffignac" proposera sept à huit couchages, "Font-de-Gaume" cinq à six, "Lascaux" trois à quatre et "Maison du maire" de cinq à sept couchages. Chaque hébergement d'une surface allant de 50 à 130 m² proposera un salon, une cuisine aménagée, et une ou deux salles de bain en fonction de capacités d'accueil. La Sémitour va y effectuer 750.000 euros de travaux pour les isoler et les mettre aux normes, pour une livraison programmée en 2025. Les saisonniers y séjourneront moyennant dix à quinze euros par mois.

La Sémitour qui gère des sites comme le Centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux (Lascaux IV), les châteaux de Biron et de Bourdeilles, ou encore le cloître de Cadouin, emploie 92 personnes à l'année.