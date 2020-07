Les saisonniers ont du mal à trouver un travail pour l'été

Au moins d'août, Sarah, une lycéenne de bientôt 18 ans, devait travailler comme serveuse à Tours. Dès février, un restaurant lui avait promis une embauche, mais l'adolescente a reçu un appel de la recruteuse il y a deux semaines. "Elle m'a dit qu'avec la situation sanitaire et le coronavirus, ça allait être très compliqué de m'embaucher, sachant que le restaurant avait recours au chômage partiel pour quasiment tous ses employés sauf une à temps plein". La jeune femme avait pourtant déjà son contrat mais "à la dernière minute ou presque il a été annulé".

Difficile de trouver un emploi

Loin de se laisse abattre, elle se met en quête d'un autre job d'été : "pour grossir mon CV avant d'arriver dans le supérieur", explique Sarah, mais "en deux semaines, _j'ai envoyé au moins sept candidatures avec CV et lettre de motivation et je n'ai pas eu de réponse_. Au fond de moi, je ne pense pas que je serai prise".

La situation de Sarah n'est pas un cas unique. Au Bureau Information Jeunesse de Tours, où les étudiants et saisonniers peuvent consulter des offres d'emploi, les candidats déçus ne sont pas rares, explique la documentaliste, Françoise Dessables : "Par rapport à d'habitude, il y a plus de jeunes qui recherchent un job d'été, mais cette année _c'est plus compliqué_, surtout pour ceux qui n'ont pas de compétences particulières, les débutants, et les mineurs".

Les employeurs adaptent leurs embauches à la fréquentation

Les sites touristiques de Touraine font partie des gros employeurs saisonniers. Mais tous ne fonctionnent pas pareil. Si le zoo parc de Beauval continue de compter sur autant de saisonniers cet été, environ 500, le château d'Amboise a dû réduire ses embauches. "_D'habitude nous faisons travailler 23 saisonniers l'été, pour l'instant nous en avons 9_", détaille le directeur. "En février, poursuit-il, nous avions fait le recrutement mais face à la crise nous n'avions pas de visibilité suffisante. Dès le mois de mars nous avons donc appelé les 14 étudiants que nous avions sélectionné pour les inviter éventuellement à saisir d'autres opportunités ailleurs".

Pour autant, le château ne ferme pas la porte pour cet été, et promet que si la fréquentation repart à la hausse, il embauchera de nouveaux saisonniers, en priorité les jeunes finalement non retenus en mars.