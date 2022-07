"Les saisonniers ont inversé le rapport de force" : les commerçants de Mirmande peinent à recruter pour l'été

La saison estivale commence déjà ce week-end et les commerçants du village de Mirmande, dans la Drôme, n'ont pas tous recruté le nombre de saisonniers espérés. Restaurateurs et hôteliers constatent un changement de paradigme : les saisonniers ont l'embarras du choix et posent leurs conditions.

L'été sera chaud dans les cuisines et les restos. Face au manque de main d'œuvre pour la saison estivale, certains commerçants du joli village de Mirmande sont obligés de s'adapter chaque jour. "La semaine dernière, j'ai un employé qui s'est mis en arrêt maladie pour sept semaines, donc tout l'été. Heureusement que j'ai réussi à le remplacer mais ça s'est décanté ces derniers jours", déplore Guilaine, la patronne du Café Bert et du restaurant Margot. À la mi-mai, Pôle Emploi organisait un "job dating" de circonstance pour accélérer le processus de recrutement. Huit postes étaient vacants à ce moment, et la moitié a été pourvue.

Pas de cocktails ni d'ouverture toute la semaine

Guilaine recherche toujours un barman "confirmé" répète-t-elle avec insistance "car c'est un vrai métier et pour cela on ne pourra pas proposer de cocktails tant qu'on n'aura pas recruté à ce poste". L'hôtel recherchait "une femme de chambre" et le poste a été pourvu il y a peu "après avoir maintes fois relancé Pôle Emploi", précise la gérante. Elle confie marcher sur des œufs et espérer que son saisonnier prolonge l'aventure en août, car pour le moment il n'est engagé que sur le mois de juillet.

Le patron du Café Patine de Mirmande a dû appeler ses amis pour tenir cet été. © Radio France - Yvan Plantey

On ne reçoit aucun CV et tous les commerçants de Mirmande galèrent - Carole

Julien, le patron du Café Patine, est au complet et il s'en félicite. Mais il a dû rappeler des saisonniers qu'il connaît de longue date. "Ce sont des amis avec qui je faisais la saison sur la Côte d'Azur il y a 10 ans et je leur ai dit de venir car ce sera moins dur que là-bas !" Et peut-être mieux payé puisqu'il loge tous ses saisonniers et les paye 2.150€ par mois "car on fait attention à ce qu'ils ne dépassent pas les heures qui sont sur leur contrat. Sinon ils ne seraient pas venus, je le sais bien".

"Les rares employés que l'on a décident de tout"

Parole d'ancien saisonnier, Julien constate que les conditions de travail ont changé et les employés ont désormais les cartes en main. "À l'époque, on avait le même salaire mais on bossait 60 à 70 heures et on avait une demi-journée de repos par semaine", rappelle-t-il avant de de reconnaître que ce changement est le bienvenu. À l'entrée de Mirmande, Carole tient une crêperie où sa fille vient lui donner un coup de main pour l'été avec une autre saisonnière. Cette dernière est revenue cet été après deux ans à vadrouiller "et tant mieux car depuis plusieurs années, on ne reçoit aucun CV et tous les commerçants de Mirmande galèrent". Un peu remontée et amère, elle poursuit : "Les rares employés que l'on a décident de tout : leurs horaires et le travail qu'ils veulent faire. Mais on n'a pas le choix."