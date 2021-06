"Les saisonniers ont le choix maintenant", reconnaissent les patrons de la côte basque

"Nous recherchons deux postes pour la saison 2021", voilà le genre d'annonce visible sur les réseaux sociaux basques. Les patrons d'établissements de la côte cherchent désespérément des saisonniers pour renforcer les équipes avant l'arrivée des vacanciers. Mais là aussi, la crise sanitaire a laissé des traces puisque le nombre de candidats a été revu sérieusement à la baisse.

Un désintérêt remarqué par les professionnels

Je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne - Christelle, gérante du Surf Burger à Anglet

Depuis 14 ans, Christelle tient le Surf Burger à la Chambre d'Amour. Cette année, la patronne fait face à une situation inédite. "Je n'ai quasiment aucun CV. Quelques étudiants sans expérience, mais par exemple aucun commis pour la cuisine. Et sans expérience, c'est compliqué", regrette la restauratrice. Une professionnelle très surprise par le désintérêt pour la profession. "On croyait que les gens allaient être contents de repartir au boulot après ces mois sans rien faire mais finalement il n'y a personne. Certains ont probablement fait des formations pour changer de voie, d'autres veulent probablement profiter d'un été de liberté".

Résultat, face à cette baisse de candidats, le rapport de force s'inverse. "Avant le saisonnier prenait ce qu'il trouvait, mais maintenant il a le choix, c'est à nous d’être plus attractifs", reconnaît la responsable du fast-food. Et les candidats l'ont compris, alors ils tentent de négocier la fiche de poste. "La négociation, elle est puissance 10 maintenant pour le salaire, les horaires... Sauf qu'on ne peut pas se permettre de donner des avantages aux nouveaux par rapport aux anciens sous prétexte qu'on ne trouve pas de salariés", reconnaît Claire, la propriétaire du Bel Endroit à Saint-Jean-de-Luz qui recherche huit candidats entre ses deux établissements.

La négociation, elle est puissance 10 - Claire, la propriétaire du Bel Endroit à Saint-Jean-de-Luz

La guerre des propositions

Alors pour convaincre les saisonniers de passer l'été dans leur établissement, les chefs d'entreprise doivent trouver des arguments convaincants. Mais ce n'est pas toujours simple de rivaliser nous raconte Myriam Barbezant, du P'tea coffee à Anglet. "J'avais trouvé quelqu'un pour la cuisine, un jeune très sympa, sauf qu'il avait des difficultés à se loger. Un autre établissement lui a fait une proposition d'emploi avec un logement et il est parti au bout de trois semaines". Une difficulté loin d’être nouvelle au Pays Basque mais qui devient un argument dans les négociations.

Un job dating

C'est pour trouver des bras pour l'été que la CCI organise en partenariat avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), Pôle Emploi, la mission locale et le service départemental de l'insertion et de l'emploi une opération "job dating" ce jeudi 3 juin à Bayonne, Hasparren et Urrugne.