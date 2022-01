Les salaires et l'emploi mot d'ordre de la mobilisation dans l'Yonne

Nouvelle journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 27 janvier. A l'appel d'une intersyndicale, les enseignants mais aussi les salariés de la SNCF ou des hôpitaux sont invités à cesser le travail. Parmi les revendications, évidemment, des salaires trop bas et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Notamment chez les enseignants.

L'Etat doit assurer sa mission et faire réussir tous les élèves

Depuis le début de la pandémie, la profession n'attire plus et c'est précisément à cause de l'abandon du gouvernement estime Yohann Gout directeur d'une école primaire à Sens et co-secrétaire départemental du SNUIPP. Selon lui, si rien n'est fait, les inégalités entre les élèves risquent de s'aggraver. "Avec une école publique qui n'a pas les moyens de fonctionner à plein régime et pour la réussite de tous les élèves, c'est ouvrir la porte à tous les établissements privés. L'Etat doit assurer sa mission et faire réussir tous les élèves et par manque de remplaçants ce sont encore les élèves qui demandent le plus de souvent qui vont être pénalisés" explique le syndicaliste.

Tout augmente, les carburants, le chauffage , l'alimentation sauf les salaires

Mais dans l' Education Nationale comme dans tous les autres secteurs d'activité , le nerf de la guerre est le salaire. Il faut qu'il soit indexé sur l'inflation explique Osvaldo Cerqueira, secrétaire général CGT Cheminot dans l'Yonne. "Tout augmente, les carburants, le chauffage , l'alimentation sauf les salaires. On constate que l'inflation s'envole alors qu'on observe déjà des retards importants. Il n'y a eu aucune hausse du SMIC pendant ce quinquennat assure la CGT. C'est la raison pour laquelle nous demandons une hausse des salaires pour les plus modestes".

Dans le département, un rassemblement est prévu ce jeudi à Sens à 10 heures, devant la sous-Préfecture. A Auxerre, une manifestation est prévue au départ de la place de l'Arquebuse, à 14 heures.