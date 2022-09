"Les salaires sont trop bas, on n'arrive pas à recruter" : les employeurs du médico-social manifestent

Ils veulent des salaires plus hautes et des garanties de financement. Les fédérations d'employeurs du secteur médico-social, du sanitaire et du social se sont mobilisées, ce mercredi, à Toulouse. Une opération escargot est partie du nord de la villa dans la matinée.

Les employeurs du secteur médico-social, sanitaire et social étaient mobilisés à Toulouse, ce mercredi. Ces associations ou fédération de protection de l'enfance ou qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap ou vulnérables, demandent des revalorisations de salaires. Une opération escargot est partie du MIN de Toulouse dans la matinée avant de faire étape au conseil départemental, à l'Agence Régionale de santé puis d'arriver à la préfecture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un alignement sur les soignants

Les représentants des différentes fédérations ont été reçus par le préfet de région en fin de matinée. Ils revendiquent l'obtention pour les personnels de l'augmentation de salaire de 183 euros par mois prévue par le Ségur de la Santé. Ce serait le juste retour des choses pour Nicolas Gaddoni : il partie de la Nexem, la principale organisation d'employeurs associatifs du secteur médico-social : "Nous avons été partiellement entendus : les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les veilleurs de nuit et quelques autres professionnels de notre secteur ont pu bénéficier de ces 183 euros. Mais le compte n'y est pas : il manque encore 33 % de salariés qui n'ont pas été revalorisés. C'est le cas du personnel éducatif, logistique et de tous les services support sans lesquels nos associations et nos établissements ne peuvent pas survivre. On aussi parler de certains métiers tels que les agents d'entretien qui ont les plus bas salaires dans nos associations et qui, eux non plus, n'ont pas été revalorisés."

Des difficultés de recrutement

Des conditions salariales qui plombent l'attractivité de ces métiers, selon Nicolas Gaddoni : "Les salaires sont trop bas, on n'arrive pas à recruter. Nous recherchons des secrétaires chercheurs, des comptables, des cuisiniers. Nous avons énormément de mal à en trouver. Au-delà de l'augmentation de 183 euros que nous demandons, nous voulons obtenir l'équivalent de ce qu'ont pu obtenir des fonctionnaires, à savoir une revalorisation de 3,4 % du point d'indice. Nos métiers attirent de moins en moins et en bout de chaîne, ce sont les usagers dont nous occupons qui en pâtissent."