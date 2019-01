Les salaires toujours au centre des préoccupations des Provençaux

Louise est aide à domicile pour les personnes âgées, elle gagne 1.200 euros par mois, et avec ça, c'est difficile de boucler les fins de mois : "je me serre la ceinture, parfois je fais moins d'heures et c'est encore plus difficile". Pour Louise, comme pour de nombreux salariés, la dernière augmentation de salaire ne date pas d'hier : "je ne me souviens même plus de quand ça date". Même impression pour Philippe, commercial : "je n'ai pas été augmenté depuis 12 ans, date à laquelle j'ai été embauché. Mon patron me dit de faire plus de chiffre si je veux mieux gagner ma vie, ou d'aller voir ailleurs..."

1.600 euros brut par mois pour les salariés non cadres de PACA

Pour de nombreux salariés, il faut impérativement augmenter les salaires. En paca la rémunération brute d'un salarié non cadre ne dépasse pas 1600 euros. "Les patrons s'augmentent eux mêmes, ils peuvent nous augmenter aussi" persifle Jacques, employé dans une centrale électrique.

Une revendication reprise par les gilets jaunes, et par la CGT qui appelle à une grève générale le 5 février, pour une augmentation de 300 euros.

Des charges trop lourdes pour les entreprises

Irréaliste selon les chefs d'entreprise comme Stéphanie : "si vous augmentez les salaires de 300 euros ça coûte 600 euros au patron, il faut savoir rester raisonnable".

Voilà pourquoi certains patrons préfèrent le système des primes, comme Christophe, patron d'une boîte de BTP près d'Aix en Provence : "quand on a fait de beaux chantiers et que les gars ont bien bossé je leur accorde une prime, ça les motive, c'est pour marquer le coup, et c'est normal que l'entreprise récompense le travail de ses salariés".