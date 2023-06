Les salaisons dijonnaises à l'assaut de la grande distribution et du marché européen avec le jambon persillé

François Sauvadet (au centre) et Arnaud Sabatier (à droite) lors de l'arrivée officielle du jambon persillé 100% Côte-d'Or à l'Intermarché de Nuits-Saint-Georges

L'entreprise "les salaisons dijonnaises" est leader sur le marché du jambon persillé. Elle accumule les prix au concours général agricole et a même reçue de la part du ministre de l'Agriculture une médaille d'excellence. "Les salaisons dijonnaises" font aussi leur entrée dans la grande distribution. Entretien avec Arnaud Sabatier, son président.

France Bleu Bourgogne : On vous retrouve désormais dans la grande distribution. Dans combien de supermarchés précisément ?

Arnaud Sabatier : Pour l'instant, nous sommes présents dans plusieurs enseignes Intermarché, Système U, Leclerc, Carrefour. Mais l'objectif, c'est qu'on soit présents dans toute la grande distribution en Côte-d'Or et je lance un appel pour ça.

Comment ça se passe avec les patrons de grande distribution ? Ce sont eux qui viennent chercher vos produits ou c'est à vous de les démarcher ?

Pour ça nous avons un bon relai avec le conseil départemental qui nous aide dans la communication parce que nous sommes désormais labellisés sous la marque 100% Côte-d'Or. Donc le département en parle et nous on contacte les magasins avec l'objectif d'être présents partout d'ici quelques mois sur le territoire côte-d'orien.

Ce label 100 % Côte d'Or, les médailles au concours général agricole, c'est de la fierté ou ça a vraiment un sens commercial d'avoir toutes ces petites étiquettes sur les produits ?

C'est une reconnaissance commerciale puisque les médailles au concours agricole, sont difficiles à obtenir. C'est un concours parisien avec des gens qui ne connaissent pas forcément le jambon persillé. Donc ils le découvrent, le testent et les médailles qu'elles soient de bronze, d'argent ou d'or certaines années, c'est une vraie reconnaissance. Et pour le jambon persillé 100 % Côte d'Or, là, c'est en fait l'aboutissement localement dans le département, d'un processus assez long quand même et c'est assez difficile à mettre en place.

Il vous faut justement de la matière première 100 % Côte d'Or, comme son nom l'indique. C'était compliqué de trouver un éleveur qui puisse vous fournir ?

Oui, c'était assez compliqué puisque aujourd'hui la filière existe et elle est organisée. Donc il fallait trouver un ou plusieurs éleveurs qui puissent nous vendre des porcs chaque semaine, qu'on puisse les emmener à l'abattoir et qu'on puisse travailler la viande. Aujourd'hui, on travaille avec deux éleveurs partenaires.

Ils vous fournissent combien de porcs par semaine ?

A peu près entre six et huit, avec un objectif effectivement de passer à dix ou quinze d'ici quelques quelques semaines. Mais ça nous a permis aussi de découvrir cette filière en amont qu'on ne connaissait pas trop. Donc aujourd'hui, on est allé rencontrer les éleveurs dans leurs élevages, c'est très intéressant.

Vous présidez l'association du jambon persillé de Bourgogne et vous avez déposé une demande pour bénéficier d'une IGP, une Indication géographique protégée. Ça servirait à quoi ?

Le but, c'est de vendre le produit beaucoup plus largement, c'est à dire sur tout le territoire national dans un premier temps, et, étant donné que c'est un signe de qualité européen, c'est aussi éventuellement le faire découvrir dans les autres pays européens. Mais pour l'instant, on a besoin de se faire connaître nationalement. Donc l'IGP va nous y aider.

Parce que le jambon persillé n'est pas assez connu en dehors de la Bourgogne ?

Il est très connu en Côte d'Or, il est connu en Bourgogne, mais en dehors, très peu. C'est pour cette raison qu'on a besoin de signes comme l'IGP pour nous aider à l'emmener sur les différents marchés.