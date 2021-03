Les "Salaisons dijonnaises" vont ouvrir une boutique éphémère à Nuits-Saint-Georges

Les Dijonnais toujours aussi fidèles aux traditions ! A quelques jours de Pâques vous êtes nombreux à vous rendre à la boutique éphémère des "Salaisons dijonnaises". La maison Sabatier, créée en 1874, y vend en direct et à prix d'usine ses charcuteries et surtout son jambon persillé.

20% de débouchés perdus

Habituellement on ne le trouve que dans les grandes surfaces ou dans les restaurants. Mais avec la crise du Covid-19 depuis des mois les restos sont fermés et ce sont 20% des débouchés habituels de la société qui se sont envolés. Il faut donc trouver de nouveaux circuits de distribution.

Des clients bénéficient des conseils du personnel de la société, tous volontaires pour faire tourner cette boutique où l'on trouve toutes sortes de charcuteries et surtout le jambon persillé © Radio France - Thomas Nougaillon

Une boutique "test" ouverte pour Pâques

D'où la création de cette boutique, une boutique "test" ouverte au moment le plus opportun de l'année explique Arnaud Sabatier le gérant des "Salaisons dijonnaises". "Le jambon persillé avant de s'appeler 'jambon persillé' de Bourgogne se nommait 'jambon de Pâques'. Pour les Dijonnais c'est le produit du repas traditionnel de Pâques."

La boutique éphémère de Dijon a ouvert au moment opportun. Le jambon persillé étant une tradition de Pâques à Dijon ! Arnaud Sabatier. Copier

Arnaud Sabatier devant cette boutique éphémère, dont la création par une société dijonnaise de l'événement a coûté 10 000 euros © Radio France - Thomas Nougaillon

Trois tonnes de jambon par jour !

Cette semaine est donc logiquement la plus importante de l'année en terme de ventes pour les "Salaisons dijonnaises" relève encore Arnaud Sabatier. "C'est une semaine qui représente trois fois plus de production qu'une semaine normale. Et en terme de chiffre nous produisons en ce moment trois tonnes de jambon persillé chaque jour !"

Plus de 150 clients le jour de l'ouverture

Mardi jour de l'ouverture la boutique éphémère de jambon persillé a accueilli plus de 150 clients explique encore la société "Salaisons dijonnaises". C'est plus que prévu. Et Arnaud Sabatier annonce d'ores et déjà l'ouverture d'ici à l'été d'une nouvelle boutique éphémère sur son site de Nuits-Saint-Georges.

Une nouvelle boutique va ouvrir à Nuits-Saint-Georges

"C'est à l'ordre du jour ! Hier (mardi NDLR.) deux collaboratrices de Nuits-Saint-Georges sont venues nous aider ici à Dijon. On en a discuté et on s'est dit que compte tenu du succès nous en ouvrirons bientôt une sur le site de la société 'Au jambon de Bourgogne' à Nuits. Peut-être cet été".

Où se trouve la boutique de Dijon ?

En attendant la boutique éphémère des "Salaisons dijonnaises" de Dijon est située sur le site de l'atelier de production, rue Aspirant-Buffet, elle est ouverte de 10 heures à 18 heures 45 et ce samedi de 10 heures à 12 heures 30.

Arnaud Sabatier, invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne. Sur son site de Dijon il emploie une cinquantaine de salariés et a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Copier

Retrouvez Arnaud Sabatier à 7H15 ce jeudi 1er avril 2021 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7). Il est l'invité de la Nouvelle Eco.