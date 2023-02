Les salariées de l'Ehpad de Poix-de-Picardie toujours mobilisées après une semaine de grève

"Soignants épuisés, résidents en danger", "Nos vieux méritent mieux". Voici quelques unes des banderoles accrochées aux grilles de l'Ehpad de Poix-de-Picardie. Depuis bientôt une semaine, depuis le lundi 30 janvier, les salariées de l'Ehpad sont en grève illimitée, pour réclamer des embauches de personnels. Dans cet établissement qui compte 80 résidents, les salariées - non syndiquées, mais soutenues par le syndicat Force Ouvrière - dénoncent des conditions de travail très dégradées.

"Pas le temps pour les shampoings, ni laver les pieds des résidents"

Dans un carnet posé sur une table, les passants griffonnent des mots d'encouragement, avec des coups de klaxon en toile de fond : "Ce sont des personnes qui s'occupent de nous quand on ne va pas bien, il faut les soutenir", indique Steve."Ma belle-mère souffre d'Alzheimer ; c'est quand on est confrontés à ces choses qu'on voit ce qui ne va pas dans les Ehpad, explique Henri. Il faut soutenir les gens dévoués si on veut qu'ils continuent à l'être, il faut les revaloriser". Magali et Isabelle, toutes deux soignantes dans d'autres établissements samariens, confirment : "Beaucoup de structures connaissent les mêmes soucis, il faut se soutenir pour tenir dans ce milieu".

Cela fait chaud au coeur des salariées, car il faut tenir pour avoir des postes en plus explique une aide-soignante : "Il nous faudrait 9 salariées le matin, 6 l'après-midi et 3 la nuit : soient 18 salariés sur toute la journée pour nos 80 résidents". Selon cette salariée, en ce moment, il y a plutôt 5 personnes le matin, 3 l'après-midi et 2 la nuit. "Cela fait qu'on prend beaucoup de retard dans nos soins, poursuit-elle. Les toilettes peuvent aller jusqu'à 13h30, puis ce retard se répercute sur tous les services. On a moins le temps pour les shampoings, pour laver les pieds des résidents ou simplement discuter avec eux : il n'y a plus de relationnel".

Les salariées réclament des embauches à l'Ehpad de Poix-de-Picardie, et sont en grève illimitée depuis le 30 janvier. © Radio France - Jeanne Daucé

Des nouveaux embauchés... qui démissionnent rapidement

Des embauches sont faites régulièrement, mais les nouveaux venus démissionnent vite : selon la direction, les CDD ne sont pas assez formés par leurs collègues. La faute au sous-effectif répond une autre salariée : "On ne peut pas prendre plus d'un ou deux jours pour former les nouveaux. Et quand on ne connaît pas ce métier, qu'on a une liste de toilettes à faire à des gens qu'on ne connaît pas sans formation, on peut prendre peur. Si on était plus nombreux, on pourrait correctement encadrer les nouveaux", détaille-t-elle.

Eric Jullian, le directeur de l'Ehpad, assure que les recrutements continuent : "En 2022, notre budget va être déficitaire car nous avons embauché plus que ce que les crédits permettaient. Ce n'est pas un blocage pour nous". Le directeur assure par ailleurs avoir organisé plusieurs réunions sur la rénovation du bâtiment - les peintures, les sanitaires parfois en dehors des chambres des résidents -. Du matériel pour faciliter les toilettes des résidents va bientôt être acheté.