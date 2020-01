Les salariés à domicile à leur tour concernés par le prélèvement à la source

Drôme, France

L'extension du prélèvement à la source implique quelques démarches de la part des particuliers qui emploient des aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles, gardes d'enfants.

L'impôt prélevé à la source, sur le compte du particulier employeur

Quand ces particuliers employeurs déclarent les heures de ces salariés, les services Cesu et Pajemploi font pour eux un calcul : en fonction du taux d'imposition du salarié, ils calculent la rémunération nette que l'employeur doit verser au salarié, et la somme à réserver à l'impôt. Cette somme sera prélevée sur le compte bancaire de l'employeur en même temps que les cotisations sociales.

La démarche est plus simple pour ceux qui ont choisi les services Cesu + et Pajemploi + : l'Ursaff prélève alors la totalité des sommes et répartit l'argent dû au salarié et celui dû au fisc.

Trois millions et demi de particuliers employeurs

On compte en France trois millions et demi de particuliers employeurs, et un million et demi de nounous, aides à domicile, aides ménagère. Mais parmi ces salariés, à peine 20% sont imposables.

Les informations pratiques sont disponibles sur le site internet des Ursaff.