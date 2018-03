Occitanie, France

Le département de l'Hérault n'est pas épargné par ce vaste plan de restructuration de Carrefour engagé pour permettre un redéploiement vers le bio et la vente en ligne. Les magasins des quartiers Europe et Prés d'Arènes à Montpellier ainsi que ceux de Lunel et de Maraussan aux portes de Béziers sont menacés. Si aucun repreneur ne se manifeste, ils fermeront leurs portes entre le 30 juin et le 13 juillet de cette année.

La direction de Carrefour s'est engagée à proposer des reclassements dans le cadre d'un PSE, Plan Solidarité Emploi mais les employés ne se font guère d'illusions car il n'y a aucune garantie de proximité. Et même si des repreneurs se manifestent, rien ne dit qu'ils veuillent rouvrir un commerce alimentaire et qu'ils aient donc l'intention d'embaucher les anciens salariés Carrefour-market.

En Occitanie, les employés de ces supérettes en péril ont donc décidé de manifester hier, vendredi en laissant les portes de leurs magasins fermées et en accueillant les clients tout au long de la journée pour leur faire part de la situation. Les usagers qui se sont dit déçus pour eux et peinés pour le personnel. C'est le cas au Carrefour-market de Maraussan qui emploie dix salariés soutenus par la CGT.

Les clients du Carrefour-market de Maraussan unanimes pour regretter une probable fermeture Copier

Autre fermeture cette fois déjà effective : celle du Carrefour-contact du boulevard de la Liberté à Béziers dont le rideau a été définitivement baissé en fin de semaine dernière. Une moyenne surface considérée comme non rentable. Les neuf salariés prévenus en janvier ont quant à eux été assurés d'être reclassés dans un rayon de 30km. Un moindre mal.

Samedi dernier, le Carrefour-market du boulevard de la Liberté à Béziers accueillait encore ses clients © Radio France - Gaëlle Schüller