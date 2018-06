Brive, Corrèze

Le rassemblement avait pour objectif de faire pression sur les négociations. Ce mardi la première des trois séances de négociations sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui prévoit la suppression de 95 postes sur les 182 d'Anovo Brive, avait lieu avec la direction du groupe Ingram, propriétaire d'Anovo. Mais pour les salariés rassemblés devant l'entrée du site briviste en fin de matinée, c'était aussi l'occasion de dire leur crainte d'une fermeture pure et simple de l'usine.

De l'acharnement contre Brive"

Car pour beaucoup de salariés il est clair que c'est ce que la direction prépare, quoi qu'elle en dise. "Quand on voit qu'il y a du travail ailleurs comme à Montauban (autre site d'Anovo, NDLR) on se demande pourquoi pas à Brive". "Ils ne font pas d'efforts". Je pense qu'on est ciblés". Voilà quelques propos entendus parmi les manifestants. Franck rajoute à cela son expérience, il est chez Anovo à Brive depuis 1994 et a vu le site passer de 400 à 200 salariés. "Je n'ai vu que la décadence tout le temps".

180 intérimaires à Montauban

Alors pour les salariés la fermeture est plus qu'une hypothèse. "95 personnes en moins là et dans un an ou deux plus personne et puis voilà ! " lâche Julie en parlant "d'injustice." Injuste car il y aurait du travail pour le site de Brive selon les syndicats. Philippe Raffy, secrétaire du Comité d’établissement pointe notamment le site de Montauban qui emploie, dit-il, 180 intérimaires. "Nous avons demandé le transfert d'une partie de la charge de travail de Montauban vers Brive. La direction reste sans réponse à ce sujet en nous disant que c'est le client qui ne veut pas voir transférer ses produits vers un autre site." Qu'attendre donc des négociations qui ont commencé avec la direction ? Pour Julie c'est clair : "il n'y a plus rien à espérer".